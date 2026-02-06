Paro en aeropuertos: ATE volvió a suspender la medida y abrió una instancia de negociación salarial

La protesta nacional en los aeropuertos había sido convocada inicialmente para el lunes dos de febrero, pero debió postergarse por exigencias legales. Ante ese escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reprogramó el paro general para el día nueve. Sin embargo, la medida también quedó ahora en suspenso. Desde el gremio aclararon que el conflicto de fondo persiste y que ya se registran acciones que afectan la operatoria de los vuelos.