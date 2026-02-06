Secciones
SociedadActualidad

Paro en aeropuertos: ATE volvió a suspender la medida y abrió una instancia de negociación salarial

Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, aseguró que se trata de un gesto de "buena voluntad" y apostó al diálogo.

Se suspendió nuevamente el paro programado para el lunes nueve de febrero. Foto archivo. Se suspendió nuevamente el paro programado para el lunes nueve de febrero. Foto archivo.
Hace 1 Hs

La protesta nacional en los aeropuertos había sido convocada inicialmente para el lunes dos de febrero, pero debió postergarse por exigencias legales. Ante ese escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reprogramó el paro general para el día nueve. Sin embargo, la medida también quedó ahora en suspenso. Desde el gremio aclararon que el conflicto de fondo persiste y que ya se registran acciones que afectan la operatoria de los vuelos.

Alerta viajeros: no habrá paro, pero tal vez sí demoras en los vuelos

Alerta viajeros: no habrá paro, pero tal vez sí demoras en los vuelos

En ese marco, la ATE resolvió frenar la huelga de 24 horas mientras se abre una instancia de diálogo con las autoridades. La decisión fue confirmada por Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, a través de la red social X. 

“Se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y funcionarios de Gestión y Empleo Público  para tratar las demandas salariales”, informó Aguiar.

Según explicó, la suspensión del paro responde a un gesto “de buena voluntad” y a la expectativa de que la negociación permita destrabar el conflicto. 

Vuelos en vilo en todo el país: ATE reprogramó el paro y anunció asambleas

Vuelos en vilo en todo el país: ATE reprogramó el paro y anunció asambleas

“Confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto”, afirmó. No obstante, advirtió que, una vez conocidos los resultados del encuentro, el gremio evaluará los pasos a seguir, según informó Ámbito Financiero.

El eje de la disputa está vinculado a un reclamo salarial no cumplido en la ANAC. 

La entidad encabezada por Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno retrotrajo un aumento que ya había sido liquidado en los recibos de sueldo, correspondiente al adicional por “racionamiento”, y que además no se acreditaron los haberes en la fecha prevista.

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció penalmente a Javier Milei por el DNU

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció penalmente a Javier Milei por el DNU

“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de revertir un aumento ya acordado, reliquidar los salarios y dejar a los trabajadores sin cobrar”, afirmó Aguiar al detallar el alcance de la situación.

Con la medida de fuerza momentáneamente pausada, la atención se centra ahora en la reunión convocada para el lunes, de la que dependerá si el conflicto se encamina hacia una solución o si el gremio retoma el plan de lucha.

Temas Asociación de Trabajadores del EstadoAdministración Nacional de Aviación CivilArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vuelos en vilo en todo el país: ATE reprogramó el paro y anunció asambleas

Vuelos en vilo en todo el país: ATE reprogramó el paro y anunció asambleas

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
3

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
4

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
5

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
6

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Más Noticias
Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios