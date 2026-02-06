Paro en aeropuertos: ATE volvió a suspender la medida y abrió una instancia de negociación salarial

La protesta nacional en los aeropuertos había sido convocada inicialmente para el lunes dos de febrero, pero debió postergarse por exigencias legales. Ante ese escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reprogramó el paro general para el día nueve. Sin embargo, la medida también quedó ahora en suspenso. Desde el gremio aclararon que el conflicto de fondo persiste y que ya se registran acciones que afectan la operatoria de los vuelos.
En ese marco, la ATE resolvió frenar la huelga de 24 horas mientras se abre una instancia de diálogo con las autoridades. La decisión fue confirmada por Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, a través de la red social X.
“Se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y funcionarios de Gestión y Empleo Público para tratar las demandas salariales”, informó Aguiar.
Según explicó, la suspensión del paro responde a un gesto “de buena voluntad” y a la expectativa de que la negociación permita destrabar el conflicto.
“Confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto”, afirmó. No obstante, advirtió que, una vez conocidos los resultados del encuentro, el gremio evaluará los pasos a seguir, según informó Ámbito Financiero.
El eje de la disputa está vinculado a un reclamo salarial no cumplido en la ANAC.
La entidad encabezada por Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno retrotrajo un aumento que ya había sido liquidado en los recibos de sueldo, correspondiente al adicional por “racionamiento”, y que además no se acreditaron los haberes en la fecha prevista.
“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de revertir un aumento ya acordado, reliquidar los salarios y dejar a los trabajadores sin cobrar”, afirmó Aguiar al detallar el alcance de la situación.
Con la medida de fuerza momentáneamente pausada, la atención se centra ahora en la reunión convocada para el lunes, de la que dependerá si el conflicto se encamina hacia una solución o si el gremio retoma el plan de lucha.