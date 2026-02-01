Secciones
SociedadActualidad

Vuelos en vilo en todo el país: ATE reprogramó el paro y anunció asambleas

La huelga nacional en los aeropuertos, prevista para el lunes 2 de febrero, fue postergada, pero el conflicto sigue activo. Durante estos días habrá asambleas en todas las terminales del país, lo que puede generar demoras y complicaciones en los vuelos.Cuándo se concretaría la medida de fuerza.

Caos aéreo en puerta: habrá asambleas esta semana y paro total el 9 de febrero Caos aéreo en puerta: habrá asambleas esta semana y paro total el 9 de febrero FOTO TOMADA DE X.COM/AEROLINEAS_AR
Hace 2 Hs

Los vuelos en todo el país continúan bajo amenaza pese a la reprogramación del paro total en los aeropuertos. La medida de fuerza impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que estaba prevista para este lunes 2 de febrero, fue postergada por razones legales, aunque el gremio confirmó que mantendrá asambleas permanentes en las terminales aéreas durante toda la semana.


El paro general podría concretarse finalmente el lunes 9 de febrero, con impacto en los 30 aeropuertos del país.


Por qué se postergó el paro en aeropuertos


Desde ATE explicaron que la normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para los servicios considerados esenciales, como la actividad aeroportuaria. Por ese motivo, los equipos legales del sindicato recomendaron correr la fecha de la huelga.


Sin embargo, la postergación no implica una desactivación del conflicto. Las asambleas informativas ya comenzaron a generar demoras y reprogramaciones en vuelos domésticos e internacionales.


El reclamo salarial que mantiene el conflicto


El conflicto se originó por un incumplimiento salarial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según denunció ATE, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un aumento en el adicional por “racionamiento” que ya figuraba liquidado en el sistema oficial, pero que finalmente no fue depositado.


“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. El dirigente remarcó que el incremento ya aparecía reflejado en los recibos de sueldo a través del sistema SARHA.


En la misma línea, Marcelo Belelli, referente de ATE en el aeropuerto de Ezeiza, afirmó: “No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que ya había sido liquidado. Es una maniobra política que afecta gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores”.


Qué dice la ANAC


Desde la ANAC indicaron que se encuentran trabajando para desactivar las protestas y garantizar la normal operatoria del sistema aéreo. No obstante, desde el gremio ratificaron que la medida de fuerza será anunciada formalmente y que el paro sigue en pie.


Vuelos en riesgo en todo el país


Si el paro se concreta el lunes 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas clave como:


control terrestre


sanidad aeroportuaria


bomberos


sectores administrativos


Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales podrían quedar cancelados, exceptuando únicamente los traslados sanitarios, humanitarios, vuelos oficiales o de transporte de órganos.


Mientras tanto, durante el transcurso de esta semana, la operatoria aérea seguirá sujeta a demoras y complicaciones producto de las asambleas informativas en los lugares de trabajo.

Temas TucumánEl PaísAsociación de Trabajadores del EstadoGobierno nacionalEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuando bailo me olvido de la silla de ruedas: la historia de Flor Burgos y su pasión por el folclore

"Cuando bailo me olvido de la silla de ruedas": la historia de Flor Burgos y su pasión por el folclore

Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Lo más popular
A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
1

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
2

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
4

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
5

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán
6

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Más Noticias
Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Ciclismo vs caminata: qué entrenamiento es más efectivo para perder peso

Ciclismo vs caminata: qué entrenamiento es más efectivo para perder peso

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

El truco de tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto conviene hacerlo

El truco de tirar sal en el inodoro: por qué lo recomiendan y cada cuánto conviene hacerlo

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

Comentarios