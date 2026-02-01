Vuelos en vilo en todo el país: ATE reprogramó el paro y anunció asambleas

Los vuelos en todo el país continúan bajo amenaza pese a la reprogramación del paro total en los aeropuertos. La medida de fuerza impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que estaba prevista para este lunes 2 de febrero, fue postergada por razones legales, aunque el gremio confirmó que mantendrá asambleas permanentes en las terminales aéreas durante toda la semana.