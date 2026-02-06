Secciones
Lluvias en Tucumán: "Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo", afirmó el titular de Defensa Civil

Sigue la alerta amarilla en la provincia y refuerzan los controles en ríos y rutas. Detalles.

Las precipitaciones que se registran desde la madrugada mantienen en vilo a gran parte de la provincia. Con acumulados significativos en pocas horas y crecidas repentinas en zonas de pedemonte, Defensa Civil de Tucumán confirmó que continúa vigente la alerta amarilla y que se despliega un operativo de monitoreo permanente en ríos, canales y rutas.

“La provincia se encuentra bajo alerta amarilla desde ayer y ya tuvimos situaciones durante la noche con tormentas intensas y anuncios a corto plazo”, explicó a LA GACETA Ramón Imbert, director de Defensa Civil, al detallar los primeros efectos del temporal. Según precisó, hubo complicaciones en sectores como Boca del Tigre, El Chañar y El Sunchal, donde se produjo el desborde de un arroyo cercano tras lluvias concentradas en poco tiempo.

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Desde las primeras horas de la mañana, la situación se agravó en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán y el pedemonte. “Las precipitaciones más intensas comenzaron alrededor de las 8, con registros importantes en San Javier y zonas aledañas. Estamos trabajando de manera coordinada con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Policía y los equipos de emergencia ante cualquier eventualidad”, indicó Imbert.

Uno de los puntos más críticos fue el canal Sur, que llegó a verse “de bote a bote”, según las imágenes recibidas por los organismos provinciales. A pesar de ello, Defensa Civil aseguró que el sistema está siendo controlado y que se mantiene la vigilancia constante.

LA GACETA / FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA LA GACETA / FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA

En relación con los ríos, Imbert llevó tranquilidad respecto al río Lules, que semanas atrás había generado preocupación por su crecida. “Hasta el momento la cuenca del río Lules mantiene un caudal importante, pero no comparable con lo ocurrido el día 26 de enero. No tuvimos anoche lluvias significativas en toda la cuenca, que es muy extensa y abarca media y alta montaña”, señaló.

El funcionario confirmó además que en El Sunchal, zona de Burruyacú, se produjo una crecida rápida por lluvias intensas en sectores elevados. “El agua bajó con mucha fuerza por los arroyos y desbordó por las calles. Se vieron afectadas unas 10 viviendas, pero sin daños estructurales, por lo que no fue necesaria la evacuación”, aclaró.

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Respecto a lo que viene, Imbert remarcó que la alerta amarilla se mantiene al menos hasta mañana, mientras que el domingo la provincia podría quedar fuera del nivel de advertencia. “Más allá de las 48 horas es difícil hacer pronósticos precisos, pero seguimos atentos a la evolución del clima”, advirtió.

En cuanto al estado de las rutas, Defensa Civil recomendó extremar precauciones, especialmente de cara al movimiento turístico del fin de semana. La ruta 338, que conduce a San Javier, presenta inconvenientes, mientras que la ruta 307, hacia Tafí del Valle, se encuentra con media calzada afectada y tránsito con precaución, con personal de Vialidad Provincial trabajando en la zona.

“Es mucha cantidad de agua en poco tiempo, y eso genera respuestas rápidas del sistema hídrico. Por eso pedimos prudencia”, concluyó.

