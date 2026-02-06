Lluvias en Tucumán: “Las precipitaciones más intensas se dieron en poco tiempo”, afirmó el titular de Defensa Civil

“La provincia se encuentra bajo alerta amarilla desde ayer y ya tuvimos situaciones durante la noche con tormentas intensas y anuncios a corto plazo”, explicó a LA GACETA Ramón Imbert, director de Defensa Civil, al detallar los primeros efectos del temporal. Según precisó, hubo complicaciones en sectores como Boca del Tigre, El Chañar y El Sunchal, donde se produjo el desborde de un arroyo cercano tras lluvias concentradas en poco tiempo.