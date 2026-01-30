Rutas y árboles: una visión técnica para Tucumán

Este enfoque habilita la creación de viveros comunales y municipales y la generación de empleo verde sostenido en tareas de producción de plantas, plantación, riego, mantenimiento y monitoreo. En un contexto donde muchos tucumanos se ven obligados a emigrar de manera estacional -como trabajadores “golondrina”- hacia otras provincias por falta de oportunidades, estas acciones permitirían generar trabajo local y arraigo, reduciendo la migración forzada y fortaleciendo las economías del interior.