Vélez cerró la venta de Lenny Lobato a Grecia por una cifra que sorprendió a propios y extraños

El detalle que encendió la polémica en las redes sociales y los foros partidarios es el monto que percibirá la institución por la mitad del pase. Vélez aceptó vender el 50% de la ficha de Lobato por apenas 110.000 dólares, una cifra que se ubica muy por debajo de los valores que suelen manejarse para futbolistas de su edad con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Esta decisión parece responder a una política de "salida rápida" para jugadores que no están en la consideración del cuerpo técnico actual, priorizando la liberación de un contrato y la apuesta a una futura reventa en el mercado europeo.