Vélez cerró la venta de Lenny Lobato a Grecia por una cifra que sorprendió a propios y extraños
El delantero de 24 años interrumpirá su préstamo en Defensa y Justicia para emigrar al Panetolikos. El "Fortín" aceptó desprenderse de la mitad de su ficha por un monto llamativamente bajo, lo que generó una fuerte repercusión en Liniers.
Vélez Sarsfield oficializó este jueves una transferencia que sacudió el clima del mercado de pases, no tanto por el destino del jugador, sino por las condiciones económicas del acuerdo. Lenny Lobato, el atacante nacido en Brasil que buscaba recuperar rodaje, fue transferido al Panetolikos de la Primera División de Grecia. Para concretar la operación, el club de Liniers debió ejecutar la cláusula de repesca para interrumpir la cesión del futbolista a Defensa y Justicia, donde no había logrado consolidarse como titular.
El detalle que encendió la polémica en las redes sociales y los foros partidarios es el monto que percibirá la institución por la mitad del pase. Vélez aceptó vender el 50% de la ficha de Lobato por apenas 110.000 dólares, una cifra que se ubica muy por debajo de los valores que suelen manejarse para futbolistas de su edad con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Esta decisión parece responder a una política de "salida rápida" para jugadores que no están en la consideración del cuerpo técnico actual, priorizando la liberación de un contrato y la apuesta a una futura reventa en el mercado europeo.
La trayectoria de Lobato en el Fortín dejó momentos de alto impacto emocional pero poca regularidad estadística. En total, disputó 47 partidos con la "V Azulada", anotando tres goles y brindando dos asistencias. Sin embargo, su nombre quedó sellado en la memoria del hincha por ser el encargado de convertir el penal definitivo ante Argentinos Juniors que clasificó al equipo a la final de la Copa de la Liga 2024. Tras aquel pico de popularidad, su nivel decayó y encadenó préstamos poco fructíferos en el Sport Recife de Brasil y, más recientemente, en el "Halcón", donde apenas sumó 11 apariciones sin goles.
Esta operatoria recuerda a la venta de Mateo Pellegrino al Parma el año pasado, donde la dirigencia también aceptó un monto de oferta por un porcentaje del pase ante el deseo del jugador de emigrar. Con esta salida, el plantel de Liniers continúa su proceso de depuración, mientras que Lobato tendrá el desafío de asentarse en una liga competitiva del Viejo Continente para que, eventualmente, ese 50% que Vélez conserva pueda transformarse en un ingreso más significativo en el futuro.