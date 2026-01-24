Reforma laboral: la CGT activa gestiones en el Senado

La reforma laboral será uno de los ejes centrales del temario de las sesiones extraordinarias, convocadas entre el 2 y el 27 de febrero, con el primer debate en el Senado previsto para el 11. Frente a ese escenario, Sola afirmó que la CGT mantiene conversaciones con gobernadores y senadores para introducir cambios en el articulado y evitar que el oficialismo consiga la media sanción en la Cámara alta. Señaló que el proyecto “abarata el costo salarial” y modifica la lógica histórica de protección al trabajador, en particular a través de la creación de fondos de indemnización financiados.