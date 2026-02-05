El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral y cruzó a la CGT por la amenaza de paro

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, salió este jueves a defender la reforma laboral y cuestionó a la Confederación General del Trabajo (CGT) ante la advertencia de un posible paro general.
“El empleo registrado formal está detenido desde el 2011. Entonces, hay motivos para prestarle atención a las madres que nos paran muchas veces y dicen: ‘Gracias por el trabajo que están haciendo’. O el pensamiento del presidente Javier Milei, que lo que busca es, que lo está haciendo, reactivar la economía y generar empleo”, afirmó.
En esa línea, el funcionario remarcó que la reforma no implica pérdida de derechos y apuntó contra algunas críticas sindicales. “Lo que se busca es que esto suceda en la realidad. Porque después, si no, uno declama derechos fantásticos que no tiene nadie. Entonces, acá hay una instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. No se quita ningún derecho esencial en esta reforma. Pettovello pidió que no se quite ningún derecho esencial que tengan los trabajadores. Fue una instrucción directa con la que se trabajó el documento y así se envió”, señaló.
Cordero también respondió a la CGT tras la amenaza de medidas de fuerza contra el proyecto. “El Congreso tiene los representantes de la nación elegidos por cada uno de los ciudadanos en la Argentina. Yo no haría una medida de fuerza. Hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente. Son costumbres que las personas ya no las ven con buenos ojos. Pero bueno, cada uno es responsable de los actos que hace frente a la sociedad. Yo creo que hay un debate”, expresó.
¿Cómo afectaría la reforma laboral a los trabajadores?
Aclaró además que la reforma no afectará el aguinaldo ni las vacaciones. “Con el proyecto, el aguinaldo no se toca. No hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga, cómo se calcula. Se mantienen las vacaciones y con la ley los empleados realmente van a poder partirlas, cuando quieran. Como sucede con los jóvenes, ya no quieren irse 35 días de vacaciones todas juntas. Prefieren partirlas, las van partiendo. Siempre se pone un límite de siete días porque no nos olvidemos que no es el descanso semanal, son las vacaciones”, explicó.
Respecto de las indemnizaciones, Cordero indicó que el proyecto busca dar mayor claridad en su cálculo. “Queda perfectamente aclarado el cálculo de la indemnización, que es un mes de sueldo por año de servicio. Ese mes se toma de acuerdo a la mejor remuneración normal y habitual mensual. El aguinaldo nunca estuvo, salvo en algunas jurisdicciones en las cuales se interpretaba y eso generaba esos juicios”, finalizó.