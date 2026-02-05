El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral y cruzó a la CGT por la amenaza de paro

En esa línea, el funcionario remarcó que la reforma no implica pérdida de derechos y apuntó contra algunas críticas sindicales. “Lo que se busca es que esto suceda en la realidad. Porque después, si no, uno declama derechos fantásticos que no tiene nadie. Entonces, acá hay una instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. No se quita ningún derecho esencial en esta reforma. Pettovello pidió que no se quite ningún derecho esencial que tengan los trabajadores. Fue una instrucción directa con la que se trabajó el documento y así se envió”, señaló.