"Alianza estratégica": los seis puntos clave delacuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos

En lo que considera una alianza estrategia y de confianza mutua, la Argentina alcanzó con los Estados Unidos un acuerdo sobre “Comercio e Inversiones Recíprocos”, con el fin de profundizar la relación económica bilateral. El entendimiento fue anunciado en Washington por el canciller Pablo Quirno es un paso más en el alineamiento de la gestión del presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump. En el Gobierno apuntan que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos. Asimismo, consideran que facilitará las actividades a las 330 empresas estadounidenses que operan en el país y que implicará más inversiones.
1- Aranceles: con acceso preferencial
Ambos países abrirán sus mercados a productos clave. Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas. En reconocimiento a la agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en coherencia con el cumplimiento de los requisitos relevantes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas. Además, EEUU podría considerar favorablemente el impacto del Acuerdo sobre la seguridad nacional.
2- Sin barreras: normas y evaluación de conformidad
En otro punto del acuerdo bilateral se señala que la Argentina se adapta a normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio. Asimismo, permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan normas aplicables de Estados Unidos o internacionales, así como regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación adoptados por EEUU o entes internacionales, sin requerir evaluaciones adicionales, y continuará eliminando barreras no arancelarias en sectores prioritarios. Además, la Argentina aceptará la importación de vehículos estadounidenses fabricados según las Normas Federales de Seguridad y emisiones, así como los certificados y autorizaciones previas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en su traducción al español) estadounidense para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
3- Más control: la propiedad intelectual y la protección del trabajo
La Argentina actuó contra un mercado regional relevante de productos falsificados y continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital. Además, se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el informe “Special 301 de 2025” de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, tales como criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales. Argentina ratificó su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará y aplicará la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales.
4- Medio ambiente: acceso al mercado agrícola
Argentina habilitó su mercado para ganado en pie estadounidense, se comprometió a habilitar el acceso para carne aviar en el plazo de un año y acordó no restringir el acceso a productos que utilicen ciertos términos para quesos y carnes. Simplificará los procesos de registro para carne vacuna, productos vacunos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos. Ambos países colaborarán en la eliminación de barreras no arancelarias que afecten al comercio alimentario y agrícola. También tomará medidas adicionales contra la tala ilegal; promover una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos; y cumplir plenamente con las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
5- Coordinación: seguridad económica, soja y minerales críticos
Argentina profundizará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas ajenas al mercado provenientes de otros países. Ambos países identificarán herramientas para coordinar enfoques sobre controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes. Paralelamente, los países colaborarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Además, acordaron trabajar hacia la estabilización del comercio mundial de soja. En cuanto a las empresas estatales y subsidios, la Argentina se comprometió a abordar posibles distorsiones creadas por empresas estatales y a resolver subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.
6- Servicios: ¿qué pasará con el comercio digital?
El texto del acuerdo de comercio bilateral señala que la Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociéndolo como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos datos personales, y a no discriminar servicios ni productos digitales de origen estadounidense. También tiene previsto aceptar, según su legislación, las firmas electrónicas válidas bajo la ley de EEUU. De acuerdo con el entendimiento arribado entre los Estados Unidos y la Argentina se enmarca dentro de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, coincidieron ambos gobiernos en el documento que fue redactado hacia fines del año pasado y que ayer fue firmado por las partes.