Milei enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio entre Argentina-Estados Unidos

El Gobierno busca aval legislativo para el tratado que apunta a reducir barreras comerciales y fomentar inversiones estratégicas.

Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos, “conforme a lo establecido en la Constitución”, y expresó su expectativa de que “los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.

Según explicó la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) en un comunicado difundido en X, el tratado apunta a “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”.

Desde el Gobierno consideran que este entendimiento “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.

Asimismo, el mensaje oficial sostiene que “nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño”.

