Cuba, dispuesta al diálogo con Trump, pero con condiciones

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó ayer un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional” para su país. El lunes, el republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.