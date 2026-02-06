Cuba, dispuesta al diálogo con Trump, pero con condiciones

LA HABANA, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero “sin presiones”, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.
“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, pero sin presiones ni precondicionamientos, dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.
El diálogo debería darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación” y sin “injerencia en nuestros asuntos internos”, agregó.
Tras el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del petróleo venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.
Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó ayer un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional” para su país. El lunes, el republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.
Díaz-Canel dijo que las medidas anunciadas por el “gobierno imperial”, que busca asfixiar la economía de la isla, llevaron al país a enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible.
Trump también ha instado a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.
“No existe un diálogo en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes”, dijo el lunes a la agencia AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.
Ante el incremento de la presión estadounidense, Díaz-Canel, lanzó ayer que “Cuba no está sola” y apuesta por ampliar sus fuentes de energías renovables ante las amenazas de un “bloqueo energético” a la isla.
“No podemos explicar abiertamente todo lo que estamos haciendo”, pero “Cuba no está sola”, aseguró, en referencia a gobiernos, empresas e instituciones extranjeras que han manifestado su interés de apoyar a la isla en medio de la crisis de combustible, sin mencionar nombres o detalles sobre el apoyo.
Aranceles
Trump ya anunció que pondrá aranceles a los países que decidan venderle crudo a La Habana, bajo el argumento de que representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.
La medida de Washington provoca un “agudo desabastecimiento de combustible” en la isla de 9,6 millones de habitantes, dijo Díaz-Canel, quien reconoció que en las últimas cuatro semanas la generación eléctrica con grupos electrógenos de diésel y fueloil en Cuba fue “cero”, por la falta de combustible.
Reconoció que esta situación “dispara” el déficit energético en todo el país, dependiente de la energía aportada por una envejecida red de termoeléctricas que funcionan con crudo nacional y los sistemas solares instalados en el último año.
“La manera en que un grupo de medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos (...) se ha orientado al bloqueo energético del país, nos ratifica la importancia de mantener esa prioridad en la transición energética del país hacia las fuentes renovables de energía”, agregó Díaz-Canel en comparecencia nacional de radio y televisión.
En 2025 se instalaron en Cuba más de 1.000 megavatios de generación eléctrica en unos 49 parques fotovoltaicos, que generan el 38% de la energía que el país consume durante el día, precisó.
Antes de 2023, la generación eléctrica en Cuba con fuentes renovables de energía era de solo el 3% y en 2025 creció hasta el 10%, según datos aportados por el mandatario.
“Si no hubiéramos tenido esos parques fotovoltaicos, el déficit que hoy tenemos por las noches hubiera sido durante todo el día”, comentó.
Reconoció que actualmente los apagones afectan más a la población “porque hemos priorizado la economía”.