Caída de la matrícula por falta de alumnos: optimizar recursos para ganar calidad

Por otra parte, explicó las propuestas para los otros niveles educativos. “En la secundaria, en especial, ya tenemos más de 50 escuelas mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a las cuales no van los profesores todas las semanas, sino que se dan clases virtuales. El director y un profesor o un preceptor acompañan a diario, y los docentes tienen asignado cada cuánto deben ir para tener contacto presencial con los alumnos”, dijo. Precisó que este sistema de escuelas mediadas por TIC sirve para que, en el caso del secundario, que requiere una cantidad importante de docentes, estos no se trasladen por una cantidad exigua de alumnos, ni se saque a los chicos de sus familias.