Caída de la natalidad: estiman que para 2030 caerá un 27% la matrícula primaria

El informe proyecta, además, un crecimiento sostenido de la movilidad estudiantil en América Latina durante los próximos años. Para 2030, las universidades de la región podrían recibir cerca de 500.000 estudiantes internacionales, frente a los 366.000 registrados en 2024. La expansión estará impulsada principalmente por la movilidad entre países latinoamericanos, con una tasa anual estimada del 5,5%.

Dentro de ese escenario, la Argentina aparece como el destino más elegido, incluso en un contexto marcado por el ajuste presupuestario y la incertidumbre económica. Según el análisis de QS, el país mantendría un crecimiento cercano al 5% anual en los próximos cuatro años, aunque a un ritmo más moderado que en la última década. Junto con México y Brasil, Argentina concentra más del 60% de los estudiantes extranjeros que llegan a América Latina. Sin embargo, el peso argentino dentro de ese grupo sigue siendo dominante, gracias a una oferta universitaria diversa y reconocimiento internacional de sus títulos. El informe también advierte sobre algunos factores que podrían afectar el crecimiento de la movilidad estudiantil. Entre ellos, se destacan la incertidumbre política, el desfinanciamiento de las universidades públicas y la competencia creciente de destinos europeos, que buscan captar estudiantes internacionales con programas en inglés y políticas activas de atracción.