Rumbo a "La Feliz": la Reserva de Atlético Tucumán viaja para el debut ante Aldosivi

El equipo de Ramiro González inicia su camino en una exigente Zona A este martes a las 17. Conocé los rivales del "Decano" en el Torneo Proyección.

La espera terminó para los chicos del "Decano". Tras una intensa pretemporada, el plantel de Reserva de Atlético Tucumán ultima los detalles finales en el complejo José Salmoiraghi antes de emprender viaje rumbo a la costa atlántica. El objetivo es claro: comenzar con el pie derecho su participación en el Torneo Proyección 2026.

La delegación partirá el domingo con destino a Mar del Plata, donde el martes, desde las 17, visitará a Aldosivi en el predio del "Tiburón". Será una prueba de fuego inmediata para el equipo, que deberá adaptarse rápidamente al ritmo de competencia oficial tras los trabajos de verano.

El inicio de la era González 

Este encuentro marcará la presentación oficial del ciclo de Ramiro González al frente del equipo. El flamante entrenador asume con la misión de mantener el protagonismo que la categoría supo conseguir el año pasado bajo el mando de Hugo Colace, hoy DT de la Primera.

Cabe recordar que, en 2025, la Reserva del "Decano" tuvo un desempeño memorable, manteniéndose como puntero invicto de su zona durante gran parte del certamen. Aquella campaña dejó una espina: la eliminación en octavos de final frente a Unión de Santa Fe, un resultado que no opacó el gran trabajo realizado pero que dejó al grupo con sed de revancha.

Una zona exigente

 La Liga Profesional confirmó la conformación de los grupos y el camino para Atlético no será sencillo. El "Decano" integrará la Zona A, un grupo sumamente competitivo que le exigirá el máximo nivel desde el arranque. Además del debut ante los marplatenses, los dirigidos por González deberán medirse contra tres de los cinco grandes: River, San Lorenzo y Racing.

La lista de rivales incluye también a instituciones con divisiones inferiores históricamente fuertes, como Vélez, Talleres, Rosario Central y Argentinos Juniors, además de adversarios siempre complicados como Instituto, Tigre, Banfield, Barracas Central, Sarmiento, Godoy Cruz y los dos Gimnasia (el de La Plata y el de Mendoza). Párrafo aparte merece la presencia de Unión, el verdugo de la última edición, que volverá a cruzar su camino con el "Decano" ofreciendo una pronta oportunidad de revancha deportiva.

La vuelta a casa

 El calendario no da respiro. Tras el duelo en "La Feliz", la delegación regresará de inmediato a la provincia para preparar lo que será una jornada especial. Por la segunda fecha, Atlético recibirá a Argentinos Juniors, en lo que marcará el debut del equipo en este 2026 ante su gente, en el estadio Monumental "José Fierro".

Con las valijas listas y el fixture confirmado, los pibes del "Decano" salen a la ruta buscando traerse los primeros tres puntos de la temporada.

