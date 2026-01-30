Rumbo a "La Feliz": la Reserva de Atlético Tucumán viaja para el debut ante Aldosivi

La lista de rivales incluye también a instituciones con divisiones inferiores históricamente fuertes, como Vélez, Talleres, Rosario Central y Argentinos Juniors, además de adversarios siempre complicados como Instituto, Tigre, Banfield, Barracas Central, Sarmiento, Godoy Cruz y los dos Gimnasia (el de La Plata y el de Mendoza). Párrafo aparte merece la presencia de Unión, el verdugo de la última edición, que volverá a cruzar su camino con el "Decano" ofreciendo una pronta oportunidad de revancha deportiva.