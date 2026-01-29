Proyectan una caída del 27% en la matrícula primaria hacia 2030
Un informe elaborado por Argentinos por la Educación, junto a otros organismos, anticipa un cambio estructural en el sistema educativo argentino: la matrícula del nivel primario podría caer un 27% hacia 2030, lo que equivale a unos 1,2 millones de alumnos menos en las aulas. El fenómeno ya comenzó y responde, principalmente, a la fuerte baja de la natalidad registrada en los últimos años.
Así lo explicó a LA GACETA Pablo Mainer, vocero de la organización, quien detalló que se trata de una proyección basada en datos oficiales y tendencias demográficas. “No es algo que vaya a pasar de golpe, sino un proceso que ya está en marcha y que tiene que ver con la transición demográfica que atraviesa el país”, señaló.
Según el relevamiento, el impacto no será uniforme en todo el territorio nacional. En Tucumán, la caída proyectada de la matrícula primaria es del 25,9%, levemente por debajo del promedio nacional, mientras que en la provincia de Buenos Aires se estima un descenso del 30,5%.
Actualmente, en Argentina hay un promedio de 16 alumnos por docente en el nivel primario, cifra que, de mantenerse las tendencias, podría reducirse a 12 estudiantes por maestro hacia 2030. Sin embargo, Mainer aclaró que esta disminución no implica automáticamente una mejora en la calidad educativa. “Menos alumnos por aula no garantizan mejores aprendizajes si no hay políticas adecuadas que acompañen el cambio”, advirtió.
El informe plantea que este escenario abre una ventana de oportunidad para repensar el sistema educativo, siempre que se mantenga la inversión y se adopten estrategias de mediano y largo plazo. Entre las alternativas mencionadas figuran sistemas de tutorías personalizadas, parejas pedagógicas -dos docentes trabajando de manera coordinada- y esquemas rotativos que permitan combinar el trabajo en el aula con instancias de capacitación docente.
“Argentina tiene casi el 100% de cobertura en el nivel primario, una de las más altas de América Latina. El desafío no es que los chicos entren a la escuela, sino qué hacemos con este nuevo escenario para mejorar la calidad”, explicó.
Desde Argentinos por la Educación advirtieron que el tema todavía no ocupa un lugar central en la agenda pública, pese a que tendrá un impacto directo en la planificación educativa, el uso de los recursos y la organización escolar, especialmente en las zonas urbanas más densamente pobladas.
La caída de la matrícula está estrechamente vinculada con la disminución de la natalidad, que en Argentina alcanzó un 36% en los últimos años, un fenómeno que también se observa a nivel mundial y que en países europeos se encuentra aún más avanzado.
“El objetivo del informe es poner el tema sobre la mesa y generar debate. El sistema educativo necesita anticiparse a estos cambios para transformarlos en oportunidades”, concluyó Mainer.