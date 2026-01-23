Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Entré a la bodega a fines de 2002. Recuerdo que en 2004 estábamos con Alejandro, Laura y Nicolás definiendo el corte del Nicolás Catena Zapata cosecha 2002. Surgió la discusión de ponerle más malbec al corte, pero Nicolás dijo: "No, dejen el cabernet sauvignon", porque él es un gran amante de los blends de Burdeos. Y nos desafió: "Si realmente creen en esos viñedos que quieren empujar, hagan algo con eso". Así nació en 2004 la primera cosecha del Malbec Argentino. Fue un boom para nosotros. Le pusimos toda la furia, cuerpo y alma. Hicimos cientos de microvinificaciones buscando un malbec que mostrara al mundo potencia e intensidad, pero respetando la tipicidad y demostrando su potencial de añejamiento. En 2015 hicimos un ajuste al cambiar la etiqueta actual (la de las cuatro mujeres). Quisimos contar la historia del malbec en Mendoza a través del corte. Fusionamos el viñedo Angélica (Lunlunta), que es el viñedo madre de 100 años y representa la viticultura tradicional, con el viñedo Nicasia (Altamira), que es lo nuevo. Es el choque del pasado y el presente, lo clásico y lo novedoso.