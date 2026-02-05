Secciones
Protección de origen: dan un paso clave para proteger la identidad del queso de Tafí del Valle

Equipos técnicos realizaron relevamientos en tambos y fábricas para delimitar la zona productiva y avanzar en la obtención de la Indicación Geográfica.

Hace 1 Hs

La Subsecretaría de Desarrollo Productivo, dependiente de la Secretaría de Producción, realizó una visita técnica a los establecimientos Tambo La Sofía y Estancia Las Carreras, en Tafí del Valle, como parte del proceso de implementación de la Indicación Geográfica (IG) del queso de Tafí del Valle.

La actividad tuvo como objetivo central llevar adelante un relevamiento integral de tambos y fábricas, así como avanzar en la delimitación geográfica de la zona productiva, dos aspectos clave para consolidar el reconocimiento oficial del producto bajo la figura de IG.

Durante la jornada, los equipos técnicos recorrieron ambos establecimientos, considerados potenciales beneficiarios de la Indicación Geográfica, y evaluaron las condiciones productivas, los sistemas de elaboración y las características propias del territorio que le otorgan identidad y singularidad al tradicional queso tafinisto.

De la visita participaron la directora de Ganadería y Alimentos, Roxana Ortiz Mena, y la subdirectora de Alimentos, Claudia Lescano, junto a referentes de organismos nacionales y de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria (FAZyV), en un trabajo articulado orientado a fortalecer el acompañamiento técnico al sector productivo local.

“Este tipo de acciones resulta clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la Indicación Geográfica, promoviendo la valorización del producto, el desarrollo regional y la preservación de los saberes tradicionales asociados a su elaboración”, destacaron las funcionarias provinciales.

