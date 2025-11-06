Extraditaron a "Fred" Machado y será juzgado por presunto tráfico de drogas en Estados Unidos

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y con vínculos con el diputado nacional de La Libertad Avanza en uso de licencia José Luis Espert, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio en Texas por presunto tráfico de drogas. La medida fue ejecutada tras la autorización de la Corte Suprema el pasado 14 de octubre y la firma inmediata del Poder Ejecutivo que habilitó su traslado.
Machado partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza cerca de las 22 del miércoles, escoltado por tres agentes del Servicio de Marshals que viajaron especialmente al país para concretar la extradición. El vuelo aterrizó en la ciudad de Houston alrededor de las 8.15 de hoy (hora de Argentina). Durante la tarde previa, el empresario fue trasladado por la Policía Federal desde la Alcaidía de Madariaga, en Villa Lugano, hasta la terminal aérea.
En el operativo, los Marshals estadounidenses rechazaron llevarse los elementos secuestrados por la Policía, entre ellos teléfonos, computadoras, memorias, chips y documentación vinculada a la causa. Todo ese material permanecerá en poder de la Fiscalía de San Isidro, que investiga a Espert por supuestos aportes irregulares a sus campañas electorales.
Fred Machado, de 57 años, permanecía detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de que el juez federal Gustavo Villanueva revocara su prisión domiciliaria el 8 de octubre por incumplimientos reiterados. El empresario había sido arrestado en 2021 en el aeropuerto de Neuquén, tras una alerta roja de Interpol que lo señalaba por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
¿Quién es “Fred” Machado y cuáles son sus vínculos con Espert?
La figura de Machado tomó notoriedad pública cuando se conoció una transferencia no declarada de U$S 200.000 a Espert durante su campaña presidencial de 2019. Además, la investigación reveló 36 vuelos en aeronaves pertenecientes al empresario. En su defensa, Espert explicó que el dinero correspondía a “una consultoría minera en Guatemala relacionada con Minas del Pueblo”, una de las firmas de Machado. Sin embargo, ante el avance del caso, el economista decidió renunciar a su candidatura y tomó licencia del Congreso hasta diciembre.
El Gobierno nacional confirmó la extradición de Machado a través de la Oficina del Presidente, que instruyó a Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para coordinar todos los pasos administrativos y diplomáticos necesarios. Desde entonces, la justicia estadounidense aguarda su comparecencia ante los tribunales de Texas.
Antes de su traslado, Machado declaró: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”. En varias entrevistas, insistió en que mantiene contacto con la fiscalía de Estados Unidos y negó cualquier relación con actividades de narcotráfico.
Nacido el 2 de enero de 1968 en Viedma, Río Negro, Fred Machado se formó como piloto en Estados Unidos, donde residió varios años y comenzó su carrera empresarial en el sector aeronáutico e inmobiliario. Para la justicia norteamericana, habría utilizado aeronaves adquiridas mediante fraudes para trasladar cocaína desde países como Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia territorio estadounidense. Además, está acusado de integrar un esquema Ponzi mediante el cual captaba inversionistas para comprar aviones inexistentes, presuntamente con fines de lavado de activos del narcotráfico.