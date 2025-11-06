Extraditaron a "Fred" Machado y será juzgado por presunto tráfico de drogas en Estados Unidos

¿Quién es “Fred” Machado y cuáles son sus vínculos con Espert?

La figura de Machado tomó notoriedad pública cuando se conoció una transferencia no declarada de U$S 200.000 a Espert durante su campaña presidencial de 2019. Además, la investigación reveló 36 vuelos en aeronaves pertenecientes al empresario. En su defensa, Espert explicó que el dinero correspondía a “una consultoría minera en Guatemala relacionada con Minas del Pueblo”, una de las firmas de Machado. Sin embargo, ante el avance del caso, el economista decidió renunciar a su candidatura y tomó licencia del Congreso hasta diciembre.