"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

"Es una cuestión de plata, no de droga", aseguró el empresario, que está a un paso de ser extraditado a Estados Unidos.

Hace 2 Hs

A horas de que la Corte Suprema autorizara su extradición a Estados Unidos y aún bajo arresto domiciliario, el empresario Fred Machado rompió el silencio con declaraciones de alto voltaje que comprometen a figuras centrales del poder político y empresarial. "Si hablo, se cae el país", lanzó como advertencia directa al gobierno de Javier Milei.

"A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’", sostuvo en una extensa entrevista de ocho horas con la periodista Carolina Fernández, de Splendid AM 990 de Buenos Aires.

Con evidente "bronca y decepción acumulada", también apuntó contra el diputado José Luis Espert, a quien respaldó financieramente durante la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó. Y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

Machado también mencionó presuntos vínculos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, según informó el diario “La Nueva” de Bahía Blanca, en base a datos aportados por la agencia NA sobre la entrevista.

En el caso de Bullrich, relató una supuesta triangulación de fondos para su campaña presidencial de 2023. Afirmó haber transferido más de U$S3 millones a una empresa de la familia Bada Vázquez (propietarios de Lácteos Vidal), desde la cual se habrían girado al menos U$S215.000 a la campaña de la entonces candidata.

Respecto de Weretilneck, lo acusó de falsear detalles sobre una reunión entre ambos y lo relacionó con un esquema de negocios en Río Negro, que incluiría permisos de explotación de arenas silíceas concedidos a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli, mediante una secretaría encabezada por la pareja del mandatario provincial.

Finalmente, Machado intentó desvincularse del cargo más grave que enfrenta en Estados Unidos: "Es una cuestión de plata, no de droga", aseguró.

Temas Javier Milei Río NegroAlberto WeretilneckPatricia BullrichNarcotráficoGobierno nacionalEstados UnidosArgentinaMinisterio de Seguridad de la Nación
