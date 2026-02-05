El cáncer ya no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores

Cambio

Históricamente, el cáncer fue considerado una enfermedad asociada a etapas avanzadas de la vida. Pero en los últimos tiempos este patrón comenzó a cambiar, con algunos tumores que se presentan en edades cada vez más tempranas, señala Silvia Agusto, exdirectora general de Salud y Asistencia Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Hay una preocupación mundial por este tema, que corresponde a aquellos cánceres diagnosticados en adultos menores de 50 años, ya que en los últimos años hubo un incremento en la incidencia de cáncer de mama, cáncer de colon y de riñón”, advierte la jefa del Servicio de Oncología del Sanatorio Otamendi.