El cáncer ya no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores

El aumento de tumores en personas menores de 50 años genera preocupación a nivel mundial; piden no subestimar los síntomas por la edad.

Hace 3 Hs

Para 2026, las proyecciones globales no son alentadoras si no se profundizan los esfuerzos en prevención: la incidencia de cáncer en las Américas podría crecer fuertemente en las próximas décadas, con millones de nuevos casos anuales.

Los especialistas insisten en que es necesario intensificar las campañas de detección. Aunque las tasas de supervivencia varían según el tipo de cáncer, en muchos casos el diagnóstico temprano se traduce en tasas de curación superiores al 90 % (por ejemplo, en ciertos estadios de cáncer colorrectal y de mama).

Si bien el envejecimiento de la población es un impulsor natural de la incidencia oncológica, los expertos señalan que el perfil etario de los pacientes ha cambiado.

Cambio

Históricamente, el cáncer fue considerado una enfermedad asociada a etapas avanzadas de la vida. Pero en los últimos tiempos este patrón comenzó a cambiar, con algunos tumores que se presentan en edades cada vez más tempranas, señala Silvia Agusto, exdirectora general de Salud y Asistencia Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Hay una preocupación mundial por este tema, que corresponde a aquellos cánceres diagnosticados en adultos menores de 50 años, ya que en los últimos años hubo un incremento en la incidencia de cáncer de mama, cáncer de colon y de riñón”, advierte la jefa del Servicio de Oncología del Sanatorio Otamendi.

“En el consultorio es cada vez más frecuente atender a personas activas, en plena edad laboral y reproductiva que reciben un diagnóstico oncológico. Frente a este panorama, el desafío es ofrecer tratamientos que las acompañen más allá del control de la enfermedad y contemplen su proyecto de vida”, explica. “Muchas veces, síntomas como sangrados inusuales, dolores persistentes, cambios en los hábitos intestinales o aparición de bultos se minimizan porque el paciente ‘es joven’. Esa tardanza no solo condiciona el pronóstico, sino que también los expone a terapias más invasivas y a un mayor impacto en su vida cotidiana, familiar y laboral”, destaca la especialista.

