Lucha contra el cáncer: más tratamientos, mayor sobrevida y el desafío de la prevención

Los avances en inmunoterapia y tratamientos dirigidos abrieron un escenario alentador, aunque aún faltan mejorar los controles y el diagnóstico precoz.

DATOS LOCALES. En Argentina, se descubren 130.000 nuevos casos anuales.
Hace 3 Hs

El cáncer es una de las enfermedades más complejas y desafiantes de nuestra era, pero también una de las más estudiadas. En las últimas décadas, los avances científicos modificaron de manera significativa el pronóstico de muchos pacientes y abrieron un escenario con más opciones terapéuticas y mejores tasas de sobrevida.

“Desde el punto de vista terapéutico hay grandes avances, especialmente en inmunoterapia y en nuevos fármacos como los anticuerpos bioespecíficos. Todo lo que tiene que ver con la inmunidad y el tratamiento dirigido ha mejorado muchísimo los resultados en muchas áreas de la oncología”, explicó el doctor Juan José Zarbá, jefe del servicio de Oncología del hospital Centro de Salud.

El especialista aclaró que no se trata de una sola enfermedad. “La oncología no es una única patología, sino múltiples enfermedades. Los avances en terapias no son parejos en todos los tumores, pero claramente hoy hay más esperanza, más tratamientos y una mayor expectativa de vida”, señaló.

Según datos de países con registros consolidados, como los de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, la probabilidad de curarse de un cáncer, tomando el conjunto de los tumores, ronda hoy el 75%, cuando hace tres décadas era cercana al 50%, detalló. “Esta mejora es muy importante y está relacionada tanto con el avance de los tratamientos como, fundamentalmente, con el diagnóstico precoz”, remarcó Zarbá.

En ese punto, el médico subrayó el sentido central del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero. El objetivo es claro: concientizar sobre los factores de riesgo, promover el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno, y fomentar políticas públicas que ayuden a reducir la carga del cáncer a nivel global, sin distinción de edad ni condición social, especificó el profesional.

“Para esto se hace esta campaña este día, tratando de incentivar a que las personas se hagan más los controles. Por supuesto que también deberían haber más programas nacionales de prevención. Hay cánceres que son prevenibles y hay otros que no. También es cierto que hay tumores que no se pueden diagnosticar precozmente, que no hay un método de detección precoz”, opinó.

Diferencia

No obstante, remarcó que existen ejemplos claros en los que el control periódico marca la diferencia. “El cáncer de mama, el más frecuente en la mujer, tiene en la mamografía anual una herramienta que demostró disminuir la mortalidad de forma significativa. En el hombre, el cáncer de próstata también puede detectarse precozmente con controles urológicos y estudios como el PSA, lo que permite tratamientos oportunos y mejores resultados”, explicó.

"Él fue mi mejor maestro": la historia de una madre y de un hijo que superaron juntos el cáncer

En cuanto a la incidencia del cáncer, Zarbá indicó que se observa un ligero aumento en algunos tumores gastrointestinales y digestivos, incluso en personas más jóvenes, un fenómeno cuya causa aún no está del todo clara. En contrapartida, destacó una leve disminución del cáncer de pulmón, asociada a la reducción del consumo de tabaco.

En un contexto donde el cáncer sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, la fecha invita a reforzar un mensaje clave: la información, la prevención y el diagnóstico precoz salvan vidas, y los avances científicos permiten mirar el futuro con más herramientas y mayor esperanza.

Los más frecuentes en el país

133.420 casos nuevos de cáncer se diagnostican cada año en nuestro país, excluyendo los carcinomas de piel no melanoma. Esta cifra equivale a detectar un nuevo caso cada cuatro minutos. Es la segunda causa de muerte en Argentina.

23.000 casos nuevos por año hay de cáncer de mama. Son el 16,8 % del total de los diagnósticos, es el tumor más prevalente entre las mujeres.

16.000 casos anuales se reportan de cáncer colorrectal: es la segunda causa más frecuente y afecta de forma casi equilibrada a hombres y mujeres.

12.110 diagnósticos por año hay de cáncer de pulmón. Mantiene su lugar entre los principales desafíos oncológicos, especialmente por su mortalidad.

11.686 casos de cáncer de próstata cada año, es el tumor más común entre los hombres argentinos.

