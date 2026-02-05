Lo que falta para completar el plano del parque universitario

“Esta fue la culminación de un proceso que inició la UNT en el año 2018, donde nos encontramos con más de 20 parcelas de aquella expropiación que aún no estaban registradas a nombre de la UNT, incluidas las 1.700 hectáreas que le fueron compradas a la señora Viaña de Colombres Garmendia, para lo cual la UNT tuvo que abrir la sucesión de Colombres Garmendia y, debido a que sus herederos no reconocieron en dicho proceso los derechos dominiales de la UNT, se tuvo que iniciar un juicio de Escrituración, cuya sentencia favorable nos permitió definitivamente incorporar dichas tierras al patrimonio universitario en el mes de octubre del año 2023”.