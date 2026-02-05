Lo que falta para completar el plano del parque universitario

“La Universidad pudo, luego de casi 80 años, mensurar y registrar a su nombre las 44 de 48 parcelas que comprenden el Parque Sierra de San Javier, fruto de la expropiación y compraventa a favor de la UNT ordenadas por Ley N° 12.966”, dijo Máximo Castro, abogado de la Universidad. “Tal como está acreditado con informe del Registro Inmobiliario y Plano de Mensura y Unificación aprobado por la Dirección General de Catastro (que unifica las 44 parcelas en un solo plano), la UNT es titular dominial de dos parcelas que en su mayor extensión tiene una superficie de 13.053,38 hectáreas que conforman el Parque Sierra San Javier”, añadió.
“Esta fue la culminación de un proceso que inició la UNT en el año 2018, donde nos encontramos con más de 20 parcelas de aquella expropiación que aún no estaban registradas a nombre de la UNT, incluidas las 1.700 hectáreas que le fueron compradas a la señora Viaña de Colombres Garmendia, para lo cual la UNT tuvo que abrir la sucesión de Colombres Garmendia y, debido a que sus herederos no reconocieron en dicho proceso los derechos dominiales de la UNT, se tuvo que iniciar un juicio de Escrituración, cuya sentencia favorable nos permitió definitivamente incorporar dichas tierras al patrimonio universitario en el mes de octubre del año 2023”.
Variaciones de medidas
La UNT encomendó al agrimensor Julio Robles la confección del plano de mensura y unificación. “El trabajo del Ing. Robles fue realmente arduo y estuvo minado de dificultades propias de tener que armar plano de mensura en el año 2024 con los antecedentes de la ley y decreto de expropiación del año 1948, donde hubo variaciones sustanciales en las medidas, sistemas de medición y los linderos, divisiones y subdivisiones de mayor extensión; dificultades estas que pudieron ser subsanadas por la oportuna y valiosa colaboración de la Dirección y personal del Registro Inmobiliario y de Catastro de la Provincia, como así también del Sr. Ministro de Economía y funcionarios de dicho ministerio.”
“No obstante lo anterior -añadió- y por los motivos que seguidamente expongo, no se pudo incluir en el plano aprobado en el año 2024 cuatro parcelas que forman parte de la expropiación del año 1948, a saber:
1) Dos parcelas expropiadas a la Compañía Azucarera Avellaneda y Terán, una de 181 hectáreas y la otra de 359 hectáreas.
2) 92 hectáreas expropiadas a Hermanos Victoriano Juárez.
3) Ocho hectáreas expropiadas a Eugenia, Elvira y Alfredo Imbaud.
“Actualmente la UNT está avanzando en la regularización de dichas parcelas para su regularización y registración. Es necesario aclarar que las parcelas en cuestión están en posesión de la UNT desde el año 1948 y no existen ocupaciones ilegales que repeler”.
Anotada como ruta
Añadió que en lo que respecta a la parcela citada en el punto 3 (Imbaud), la misma actualmente está registrada a nombre de la UNT, con plano de mensura aprobado en mayo del año 2024 y “no pudo ser oportunamente incorporada al plano de mensura y división del PSSJ en razón de que catastralmente estaba registrada como ruta provincial 339”. Es la ruta llamada Mario Marigliano, que va desde la rotonda de El Corte en avenida Aconquija a la rotonda al final de la avenida Perón.