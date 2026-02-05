“Primero limpio y vestido”: las prioridades de las clases

“Primero lo mando limpio y vestido”, dice Marita García, mamá de Baltazar, de 8 años. Este año, su decisión fue que el uniforme será lo único que su hijo estrenará. “La mochila va a ser la misma del año pasado y posiblemente la cartuchera también. Vamos a comprar lo indispensable por el momento, pero para mí que tenga su uniforme en condiciones es importante”, comenta.