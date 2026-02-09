Tecnicatura o licenciatura en ciberseguridad: diferencias, duración y dónde estudiar

En Argentina, muchas de estas carreras se dictan a distancia, con campus virtual y título con validez nacional, como ocurre con la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN Buenos Aires o con propuestas similares de universidades privadas y públicas del país. Este formato flexible la vuelve una opción elegida por quienes buscan compatibilizar el estudio con el trabajo y lograr una rápida inserción laboral.