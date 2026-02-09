Secciones
Tecnicatura o licenciatura en ciberseguridad: diferencias, duración y dónde estudiar

Son dos caminos para ingresar a un sector con alta demanda laboral y proyección a futuro. Qué ofrece cada opción y cuál se adapta mejor a distintos perfiles.

Hace 1 Hs

La ciberseguridad se consolidó como una de las áreas con mayor demanda laboral en Argentina y el mundo. Frente a ese escenario, cada vez más jóvenes se preguntan qué carrera estudiar para ingresar al sector: ¿una tecnicatura o una licenciatura? Aunque ambas opciones forman profesionales en un campo clave del presente y el futuro, existen diferencias importantes que conviene conocer antes de decidir.

Tanto la tecnicatura como la licenciatura apuntan a formar especialistas capaces de prevenir, detectar y responder a incidentes de seguridad informática. Sin embargo, el recorrido académico, la profundidad de los contenidos y el perfil profesional que se obtiene al finalizar no son iguales, ni tampoco las instituciones y modalidades en las que se pueden cursar.

Duración, enfoque y forma de estudio

Tecnicatura

- Duración más corta (2–3 años).

- Enfoque práctico y técnico.

- Perfil orientado a análisis, operación y respuesta ante incidentes.

- Ideal para quienes quieren trabajar antes.

En Argentina, muchas de estas carreras se dictan a distancia, con campus virtual y título con validez nacional, como ocurre con la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN Buenos Aires o con propuestas similares de universidades privadas y públicas del país. Este formato flexible la vuelve una opción elegida por quienes buscan compatibilizar el estudio con el trabajo y lograr una rápida inserción laboral.

Licenciatura

- Duración más larga (3–5 años).

- Combina teoría, estrategia y gestión.

- Perfil orientado a auditoría, consultoría, políticas de seguridad o liderazgo

- Suele abrir puertas a roles de toma de decisiones.

En Tucumán, por ejemplo, la Universidad FASTA ofrece la Licenciatura en Ciberseguridad con modalidad a distancia, mientras que otras universidades del país cuentan con propuestas similares, algunas presenciales y otras híbridas. Se trata de un trayecto más largo, pero con mayor profundidad teórica y proyección profesional.

Salida laboral y perfiles

Ambas carreras tienen salida laboral, aunque apuntan a roles distintos. Quienes egresan de una tecnicatura suelen desempeñarse como analistas de seguridad, técnicos en redes, operadores de centros de monitoreo o soporte especializado en empresas, organismos públicos o instituciones educativas.

Los licenciados, en cambio, acceden con mayor facilidad a puestos de coordinación, consultoría, auditoría de seguridad o diseño de políticas de protección de la información, especialmente a mediano y largo plazo, y cuentan con más herramientas para asumir responsabilidades de gestión.

¿Cuál conviene elegir?

La elección depende, en gran medida, de los objetivos personales. Para quienes priorizan empezar a trabajar lo antes posible, la tecnicatura aparece como el camino más directo. Para quienes buscan construir una carrera a largo plazo, con posibilidades de liderazgo, investigación o docencia, la licenciatura ofrece una formación más completa.

Muchos estudiantes, incluso, optan por un recorrido combinado: comienzan con una tecnicatura para ingresar al mercado laboral y luego continúan con una licenciatura para profundizar su perfil profesional.

En un mundo cada vez más digital, la ciberseguridad dejó de ser un área de nicho para convertirse en una necesidad transversal. Elegir entre tecnicatura o licenciatura no es una cuestión de mejor o peor, sino de tiempos, intereses y proyectos personales. Lo cierto es que formarse en este campo hoy implica apostar a una profesión con alta demanda y proyección.

