Lanzan una cohorte en la cátedra sobre ciberseguridad

Riesgos y controles

En ese sentido, el director ejecutivo de la diplomaturaMarcelo Adrián García, destacó la importancia de esta formación frente a los cambios que atraviesan las organizaciones. “El avance de las tecnologías de la información ha transformado profundamente los procesos de negocio en todos los sectores. Hoy los sistemas informáticos se han convertido en infraestructuras críticas para la operación y la toma de decisiones, por lo que la auditoría tradicional debió evolucionar hacia un enfoque que contemple los riesgos y controles asociados a la tecnología”, explicó.