Lanzan una cohorte en la cátedra sobre ciberseguridad

La Facultad de Ciencias Económicas (FACE), a través del Laboratorio de Analítica, Ciencias de Datos e Innovación (Lacdi), lanzó la primera cohorte de la Diplomatura en Auditoría de Sistemas de Información y Gestión de Ciberseguridad, una iniciativa académica destinada a la formación profesional en un área estratégica vinculada a la transformación digital y la protección de la información, se informa en el sitio Medios UNT.
La Diplomatura se iniciará en mayo y se extenderá hasta noviembre, tendrá una duración total de 180 horas y contemplará la realización de un trabajo final integrador. El dictado se desarrollará en modalidad virtual. El trayecto estará organizado en siete módulos temáticos que abordarán distintos aspectos vinculados a la seguridad de la información y la auditoría de sistemas.
La oferta está dirigida a profesionales de Ciencias Económicas, Ingeniería y disciplinas afines interesados en profundizar conocimientos sobre auditoría de sistemas, gestión de riesgos tecnológicos y ciberseguridad, campos que registran un crecimiento sostenido y una alta demanda en el ámbito laboral.
La estructura académica contempla contenidos actualizados y con orientación práctica, que abordan aspectos vinculados a la seguridad de la información, el gobierno y cumplimiento normativo, la gestión del riesgo y la respuesta ante incidentes. Además, incluye formación sobre sistemas de gestión basados en estándares internacionales, infraestructura tecnológica en las organizaciones, protección de activos de información y procesos de auditoría de sistemas.
Riesgos y controles
En ese sentido, el director ejecutivo de la diplomaturaMarcelo Adrián García, destacó la importancia de esta formación frente a los cambios que atraviesan las organizaciones. “El avance de las tecnologías de la información ha transformado profundamente los procesos de negocio en todos los sectores. Hoy los sistemas informáticos se han convertido en infraestructuras críticas para la operación y la toma de decisiones, por lo que la auditoría tradicional debió evolucionar hacia un enfoque que contemple los riesgos y controles asociados a la tecnología”, explicó.
Asimismo, señaló que la propuesta busca responder a nuevas demandas del campo profesional. “Actualmente, todo auditor operativo o interno necesita comprender cómo la tecnología soporta los procesos organizacionales, cómo se gestionan los activos de información y qué medidas existen para asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad”, afirmó.
Destacó el impacto formativo de la iniciativa. “La transformación digital y el crecimiento de los ciberataques han incrementado la necesidad de especialistas capaces de evaluar, auditar y fortalecer los controles en sistemas informáticos. Esta diplomatura brinda herramientas teóricas y prácticas para que los egresados puedan integrarse a equipos multidisciplinarios y participar en procesos de aseguramiento y control tanto en el sector público como en el privado”, concluyó.
Las personas interesadas pueden realizar consultas a través del correo electrónico lacdi.ciberseguridad@face.unt.edu.ar. La preinscripción, con cupos limitados, se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/cfv4vTjeJoq5yFhJ8