El inicio perfecto de Independiente Rivadavia que lo dejó solo en la cima

Independiente Rivadavia extendió el impulso de un cierre de 2025 inolvidable hacia un comienzo de temporada que alimenta la ilusión. Tras conquistar la Copa Argentina, la "Lepra" mendocina inició el torneo Apertura 2026 con puntaje ideal: venció 2-1 a Sarmiento de Junín y se convirtió en el único equipo del Grupo B que ganó en las tres primeras fechas, repitiendo incluso el mismo marcador en cada presentación. La cosecha temprana de puntos aparece como un capital clave de cara a una agenda exigente, atravesada por la triple competencia y el inminente desafío de la Copa Libertadores.