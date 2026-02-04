El inicio perfecto de Independiente Rivadavia que lo dejó solo en la cima

Independiente Rivadavia extendió el impulso de un cierre de 2025 inolvidable hacia un comienzo de temporada que alimenta la ilusión. Tras conquistar la Copa Argentina, la "Lepra" mendocina inició el torneo Apertura 2026 con puntaje ideal: venció 2-1 a Sarmiento de Junín y se convirtió en el único equipo del Grupo B que ganó en las tres primeras fechas, repitiendo incluso el mismo marcador en cada presentación. La cosecha temprana de puntos aparece como un capital clave de cara a una agenda exigente, atravesada por la triple competencia y el inminente desafío de la Copa Libertadores.
El equipo dirigido por Alfredo Berti sostiene su rendimiento a partir de una identidad clara: orden táctico, compromiso colectivo y respuestas individuales en momentos determinantes. Aun con contratiempos —como la falta de pretemporada de Sebastián Villa, la lesión del goleador Álex Arce o la apuesta por el joven arquero Nicolás Bolcato— el funcionamiento no se resintió. El arquero de 21 años transmitió seguridad pese a no poder mantener la valla invicta, mientras que futbolistas reconvertidos, como Alejo Osella en función de carrilero, aportaron despliegue y gol.
Ante Sarmiento, Independiente Rivadavia mostró dos caras. Pasó de un dominio que insinuaba goleada a un cierre ajustado tras el descuento de Junior Marabel, posterior a un tanto anulado a Matías Fernández por posición adelantada. El desgaste físico le restó intensidad en el tramo final, aunque hizo méritos suficientes para sostener la ventaja. Del lado visitante, los errores defensivos y los bajos rendimientos individuales condicionaron la respuesta, que solo reaccionó tras quedar en desventaja.
Más allá del brillo de Villa —capitán, figura y pieza codiciada en el mercado— el presente del equipo se explica también por nombres menos rutilantes. Fernández, socio creativo del colombiano, construyó una carrera desde el ascenso profundo hasta transformarse en protagonista. Sartori asumió la cuota goleadora ante la ausencia de Arce, mientras que Osella consolidó su resurgimiento futbolístico con otra conquista decisiva.
Sin el peso histórico de los grandes del país, Independiente Rivadavia avanza con convicción propia. Lidera su grupo, suma confianza y se prepara para un calendario que pondrá a prueba su madurez competitiva. El sueño recién empieza, pero el arranque perfecto confirma que la Lepra mendocina quiere ser mucho más que una sorpresa.