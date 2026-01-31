Atlético Tucumán empató 1-1 con Huracán en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Final del partido
Atlético y Huracán empataron 1-1.
Ambos goles fueron de penal, para el "Decano" pateó Leandro Díaz y para el "Globo" Jordy Caicedo hizo lo suyo.
Se salvó Atlético
Ingollotti respondió ante un remate de Bisanz y evitó el 2-1 para Huracán.
Debut en cancha
Alexis Segovia ingresó por Laméndola y hace su estreno con la camiseta del "Decano".
Atlético volvió a generar peligro
Compagnucci pateó un remate potente que se fue por encima del arco, tras un centro de Laméndola que encontró el espacio.
Más modificaciones en Atlético
Hugo Colace movió el banco en Atlético. Renzo Tesuri y Ezequiel Ham dejaron la cancha, mientras que ingresaron Gabriel Compagnucci y Carlos Abeldaño.
Gol de Huracán
Lo hizo Jordy Caicedo.
Penal para Huracán
El árbitro sancionó la pena máxima y amonestó a Ignacio Galván.
Posible penal para Huracán
Galván habría impedido una jugada del "Globo". Revisa el VAR.
Empezó encendido el "Decano"
Apenas dos minutos jugados en el segundo tiempo y Laméndola ya tuvo una chance clara en el área rival, pero se fue desvíada.
Comenzó el segundo tiempo
Modificación en Atlético: Javier Domínguez ingresó por Franco Nicola, en su segundo partido con la camiseta del "Decano".
Final del primer tiempo
¡Gol de Atlético!
Fue de penal y lo hizo Leandro Díaz.
Penal para Atlético
Además, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Gil.
Reclamo en el área
Atlético Tucumán pidió penal por un agarrón de "Colo" Gil sobre Laméndola, que le habría impedido conectar con la pelota. El VAR revisa la jugada.
Sin espacio
Laméndola ejecutó el tiro libre, pero el remate fue bloqueado por la barrera de Huracán.
Tiro libre para Atlético
Se hará cargo Nicolás Laméndola
¡Que cerca estuvo Atlético!
Galván volvió a llegar al área tras un quite firme de Kevin Ortiz y sacó un zurdazo al primer palo, que se fue desviado.
Atlético insiste
Renzo Tesuri probó con un remate que terminó en las manos de Hernán Galíndez. Desde el banco, Hugo Colace aplaudió la presión alta del "Decano".
Primer intento "decano"
Atlético tuvo su primera chance clara a los cinco minutos. Tras un tiro libre, Ignacio Galván no logró conectar y la pelota se fue desviada.
Arranque irregular
Un mal despeje de Nicolás Laméndola en un tiro de esquina de Huracán derivó en un nuevo córner. Se juega el segundo minuto del partido.
¡Comenzó el partido!
Noche de estrenos
Felipe Viola es el encargado de impartir justicia esta noche. Será la primera vez que dirija a Atlético Tucumán y a Huracán.
¡Se largó la lluvia!
Los jugadores "decanos" ya se encuentran en el campo de juego para realizar el calentamiento previo al comienzo del duelo ante Huracán.
Bajo la lluvia, el Decano se prepara.
El "11" de Atlético
Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham; Franco Nicola, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
Así forma el primer grande del Norte
El "11" de Huracán
¡Así forma el Globo!
Lo que tenés que saber
El "Decano" llega con la sensación de haber merecido más en sus dos primeras presentaciones del Apertura. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero le faltó traducirlos en goles y resultados, tanto contra Independiente Rivadavia como ante Central Cordoba. Esta noche, como local, buscará cortar la racha sin triunfos y afirmarse desde el rendimiento que viene construyendo.
El encuentro será dirigido por Felipe Viola y en el VAR estará Juan Pablo Loustau.