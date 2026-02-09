Impactantes filas en la frontera exponen el éxodo de jóvenes misioneros que buscan empleo en Brasil

Las imágenes se viralizaron en redes y sorprendieron incluso a quienes viven desde siempre a la vera del río Uruguay. Filas extensas de jóvenes esperan su turno para hacer Migraciones y subir a la balsa que, en apenas 10 minutos, los deja del lado brasileño. Ocurre en San Javier hacia San Xavier, en Alba Posse hacia Porto Mauá y en otros puntos de la frontera entre Misiones y Brasil.