Cada vez más jóvenes siguen viviendo con sus padres porque no pueden pagar un alquiler, según un informe

El estudio también revela diferencias marcadas entre quienes se emanciparon y quienes no. Los jóvenes que lograron alquilar o acceder a una vivienda registran menores tasas de desempleo: entre el 4% y el 5%, mientras que quienes siguen en la casa familiar alcanzan un 10% de desocupación. Además, el ingreso promedio de una persona emancipada duplica al de quien aún no logró mudarse.