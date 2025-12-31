Un ex ministro de Alberto Fernández cuestionó la disolución de la Andis: "Un retroceso grave"

Ayer, Manuel Adorni explicó que la Andis, creada en 2017 con el objetivo de articular las políticas públicas en materia de discapacidad, fue acumulando con el paso del tiempo “capas burocráticas, desorden administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente”, en línea con las críticas que de La Libertad Avanza (LLA) viene formulando sobre distintos organismos del Estado.