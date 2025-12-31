Secciones
LA GACETA
Política

Un ex ministro de Alberto Fernández cuestionó la disolución de la Andis: "Un retroceso grave"

Daniel Arroyo aseguró que el cambio impulsado por la administración libertaria "vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha".

Un ex ministro de Alberto Fernández cuestionó la disolución de la Andis: Un retroceso grave
Hace 3 Hs

La administración de Javier Milei informó esta semana que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejará de funcionar como ente autónomo y que sus atribuciones serán incorporadas al Ministerio de Salud de la Nación. Las repercusiones a esta decisión no tardaron.

Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández, tildó de "retroceso grave" la disolución de la Andis.  "La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte", afirmó en X.

"Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico", agregó.

El gobierno de Milei disuelve la Andis y traslada sus funciones al Ministerio de Salud nacional

Ayer, Manuel Adorni explicó que la Andis, creada en 2017 con el objetivo de articular las políticas públicas en materia de discapacidad, fue acumulando con el paso del tiempo “capas burocráticas, desorden administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente”, en línea con las críticas que de La Libertad Avanza (LLA) viene formulando sobre distintos organismos del Estado.

El funcionario remarcó que la reestructuración no implicará la suspensión de pensiones ni la reducción de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, y buscó despejar dudas en un contexto marcado por recortes y reorganizaciones bajo el criterio de eficiencia, consignó el diario "Ámbito".

La decisión de integrar la agencia al Ministerio de Salud nacional contempla además la eliminación de cargos. En ese marco, Adorni señaló la supresión de 16 puestos y una reducción cercana al 46% en la estructura jerárquica del organismo.

Si bien la medida fue presentada como un avance hacia un mayor orden institucional y transparencia, se produce en medio de cuestionamientos e investigaciones internas por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la agencia.

