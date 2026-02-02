Javier Milei explicó por qué Argentina no necesita volver a los mercados internacionales de deuda

En su cuenta de X, el mandatario dio a conocer la lista de cinco razones por la que el país “apunta a la escasez de bonos soberanos”. El primer mensaje del listado del presidente fue que “a los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado”. La frase refiere a las privatizaciones, que hasta el momento, de una lista compuesta originalmente por 41 compañías y luego reducida a 11, lleva solo dos firmas del estado vendidas a manos privadas.