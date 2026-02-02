Javier Milei explicó por qué Argentina no necesita volver a los mercados internacionales de deuda

El presidente de la Nación, Javier Milei, explicó este lunes los motivos por los que la Argentina no saldrá a los mercados internacionales de deuda, aun cuando el riesgo país continúa en baja.
En su cuenta de X, el mandatario dio a conocer la lista de cinco razones por la que el país “apunta a la escasez de bonos soberanos”. El primer mensaje del listado del presidente fue que “a los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado”. La frase refiere a las privatizaciones, que hasta el momento, de una lista compuesta originalmente por 41 compañías y luego reducida a 11, lleva solo dos firmas del estado vendidas a manos privadas.
En segundo lugar, señaló: “El déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que en el peor de los casos sólo se buscaría el roll-over. Sin embargo, tal como lo hemos hecho antes, buscaremos otras fuentes de financiamiento, por lo que seguiremos pagando la deuda”.
Esto quiere decir que, con déficit cero, el Estado puede pagar los intereses de la deuda con recursos propios, sin necesidad de endeudarse nuevamente. Y aclaró que si en algún momento faltaran fondos, el Gobierno solo renovaría los vencimientos existentes sin aumentar el nivel de deuda, priorizando además otras fuentes de financiamiento antes de salir al mercado.
El cuarto eje sostiene que, “dada la solidez en fundamentals y que a su vez en dinámica seguirán los mismos mejorando esto la demanda de bonos será creciente”. En este punto, Milei sostuvo que, con fundamentos macroeconómicos más sólidos y una dinámica que debería seguir mejorando, la demanda de bonos argentinos tenderá a crecer, a medida que los inversores perciban un menor riesgo y mayor previsibilidad, reprodujo Infobae.
Por último, explicó el presidente, una oferta de bonos que no crece combinada con una demanda en aumento, debería impulsar el precio de los títulos argentinos, reducir las tasas de interés y, como consecuencia, llevar a una baja del riesgo país.
“Los derechos de propiedad en la nueva Argentina se respetan a rajatabla”, sentenció.