Secciones
Política

Javier Milei explicó por qué Argentina no necesita volver a los mercados internacionales de deuda

El mandatario publicó un mensaje en el que explica cómo el Gobierno hará frente a los vencimientos con los organismos multilaterales.

Javier Milei, presidente de la Nación. Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 41 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, explicó este lunes los motivos por los que la Argentina no saldrá a los mercados internacionales de deuda, aun cuando el riesgo país continúa en baja.

En su cuenta de X, el mandatario dio a conocer la lista de cinco razones por la que el país “apunta a la escasez de bonos soberanos”. El primer mensaje del listado del presidente fue que “a los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado”. La frase refiere a las privatizaciones, que hasta el momento, de una lista compuesta originalmente por 41 compañías y luego reducida a 11, lleva solo dos firmas del estado vendidas a manos privadas.

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

En segundo lugar, señaló: “El déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que en el peor de los casos sólo se buscaría el roll-over. Sin embargo, tal como lo hemos hecho antes, buscaremos otras fuentes de financiamiento, por lo que seguiremos pagando la deuda”.

Esto quiere decir que, con déficit cero, el Estado puede pagar los intereses de la deuda con recursos propios, sin necesidad de endeudarse nuevamente. Y aclaró que si en algún momento faltaran fondos, el Gobierno solo renovaría los vencimientos existentes sin aumentar el nivel de deuda, priorizando además otras fuentes de financiamiento antes de salir al mercado.

El cuarto eje sostiene que, “dada la solidez en fundamentals y que a su vez en dinámica seguirán los mismos mejorando esto la demanda de bonos será creciente”. En este punto, Milei sostuvo que, con fundamentos macroeconómicos más sólidos y una dinámica que debería seguir mejorando, la demanda de bonos argentinos tenderá a crecer, a medida que los inversores perciban un menor riesgo y mayor previsibilidad, reprodujo Infobae. 

Por último, explicó el presidente, una oferta de bonos que no crece combinada con una demanda en aumento, debería impulsar el precio de los títulos argentinos, reducir las tasas de interés y, como consecuencia, llevar a una baja del riesgo país.

“Los derechos de propiedad en la nueva Argentina se respetan a rajatabla”, sentenció. 

Temas Buenos AiresLuis CaputoGobierno nacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención
3

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
4

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

Jaldo reforzó la línea de seguridad: Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer
5

Jaldo reforzó la línea de seguridad: "Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer"

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
6

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Más Noticias
Catalán apuntó contra Jaldo por oponerse a la baja del impuesto a las Ganancias en la modernización laboral

Catalán apuntó contra Jaldo por oponerse a la baja del impuesto a las Ganancias en la modernización laboral

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

Caputo desafió a los gobernadores por la reforma laboral: “El modelo viejo de impuestos altos no sirve”

Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renunció a la dirección en un clima de ruidos internos

Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renunció a la dirección en un clima de ruidos internos

Patricio Char: Bajar la edad de imputabilidad no puede ser solo copiar el modelo de adultos

Patricio Char: "Bajar la edad de imputabilidad no puede ser solo copiar el modelo de adultos"

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Ficha Limpia y Reforma Electoral: la agenda que asoma en la Legislatura de Tucumán

Ficha Limpia y Reforma Electoral: la agenda que asoma en la Legislatura de Tucumán

Comentarios