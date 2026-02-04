Control al ICE en Nueva York: desplegarán observadores

La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, había anunciado la semana pasada una ley para impedir que las autoridades federales utilicen a los agentes de policía y las cárceles locales en su campaña de deportación de inmigrantes. “Durante el último año, los agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos (...) no serán tolerados en Nueva York”, dijo Hochul.