Control al ICE en Nueva York: desplegarán observadores

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que enviará observadores para controlar a los agentes federales de inmigración, luego de la muerte de dos manifestantes a manos de agentes del ICE, el controvertido cuerpo migratorio. La fiscalía del estado enviará “personal cualificado para observar y documentar estas actividades (...) así como cualquier manifestación relacionada” y se “recopilará” información sobre las operaciones.
Los observadores serán funcionarios de la oficina de la fiscal general de Nueva York. Usarán chalecos color morado y la información que recopilen podrá ser utilizada en procesos judiciales.
La gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, había anunciado la semana pasada una ley para impedir que las autoridades federales utilicen a los agentes de policía y las cárceles locales en su campaña de deportación de inmigrantes. “Durante el último año, los agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos (...) no serán tolerados en Nueva York”, dijo Hochul.