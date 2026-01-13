Más policías para una ciudad furiosa con ICE

Renee Nicole Good, de 37 años, murió en su auto el miércoles cuando recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis, tras lo cual miles de personas protestaron en los últimos días en varias ciudades contra los métodos de los uniformados. “Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News.