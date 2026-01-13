Más policías para una ciudad furiosa con ICE

El gobierno de Donald Trump anunció un despliegue adicional de centenares de policías federales en Mineápolis, estado Minnesota, después de un fin de semana de masivas protestas en Estados Unidos debido a la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración.
Renee Nicole Good, de 37 años, murió en su auto el miércoles cuando recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis, tras lo cual miles de personas protestaron en los últimos días en varias ciudades contra los métodos de los uniformados. “Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News.
Ayer ya se habían desplegado cerca de 2.000 agentes del ICE para realizar arrestos de inmigrantes. “Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza operaciones, es un delito y les haremos responsables de las consecuencias”, advirtió Noem.
En entrevista con CNN, la secretaria acusó a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración e insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era “una terrorista doméstica” y que el uniformado implicado, Jonathan Ross, actuó en defensa propia. Interrogado a bordo de su avión presidencial, Donald Trump respondió: “Creo que son agitadoras profesionales”, en referencia a la víctima y a su esposa.
En Mineápolis, donde las manifestaciones y homenajes a Good no han cesado, el anuncio de un nuevo despliegue de policías federales causó consternación. “No creo que se trate de una acción razonable, sino más bien de una escalada. No pienso que haga a nadie más seguro, da la sensación de que la administración actúa activamente en nuestra contra”, declaró a la agencia AFP Hannah, de 30 años, que prefiere no revelar su apellido.
Evan, de 28 años, cuenta que él y su entorno hablan “constantemente” de cuándo Estados Unidos dejará de ser un país seguro, “a partir de qué momento habrá que contemplar opciones para irse, antes de que la situación se vuelva demasiado grave como para poder salir”, dice.
El domingo continuaron los enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes en Mineápolis, donde oficiales usaron gas pimienta contra personas que sostenían carteles frente a una instalación del ICE y hubo detenciones en zonas residenciales. En Nueva York, centenares de manifestantes desfilaron junto a una bandera en la que se leía “ICE desaparece a nuestros vecinos”.
Miles se han manifestado en distintas ciudades del país, para exigir, entre otras cosas, que se aclaren las circunstancias de este tiroteo mortal. En un video de celular se ve a Good al volante de su vehículo, diciéndole al agente: “No estoy enojada con vos”. Cuando Ross pasa frente al auto, se escucha a otro agente que ordena a Good que salga, antes de que ella intente irse. Luego se escuchan disparos. Al final, se oye al agente que filmaba decir: “maldita perra”.
Políticos demócratas, entre ellos el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazan esa explicación y muestran videos que la desmienten. Las autoridades demócratas critican, además, que los investigadores locales hayan sido apartados de las pesquisas, dirigidas por el FBI.
De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación.
Ante esto, la protesta se expande con rapidez. El domingo, varias estrellas de Hollywood se presentaron en la entrega de los premios Golden Globe con prendedores que decían “Be Good”, un juego de palabras entre la frase “Sé bueno” y el apellido de la mujer asesinada. Otra consigna crece entre la población: ICE Out For Good, que combina la exigencia “ICE, fuera para siempre”, con el homenaje a Renee Nicole Good.
ICE Out For Good es una coalición nacional integrada por grupos de derechos civiles, organizaciones comunitarias, sindicatos y redes de activismo político. Entre sus miembros están Indivisible, MoveOn Civic Action, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Voto Latino, United We Dream, Popular Democracy, 50501 y la campaña Disappeared in America de la coalición Not Above the Law, además de decenas de organizaciones locales.