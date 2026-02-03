La historia del “niño random” tucumano que sorprendió al fútbol argentino y del que habló todo el país

José María no levantó la voz. No gesticuló de más. No buscó provocar. Simplemente preguntó lo que había visto. Lo que ve cualquier hincha atento desde la tribuna. Y eso le alcanzó para que el país hablara de él. Así nació el fenómeno del “niño random”, el pequeño entrevistador que, tras un partido de Atlético Tucumán, protagonizó un tenso cruce en zona mixta con el defensor Gastón Suso. Mientras el futbolista defendía el planteo del equipo, el niño de 10 años insistía con una observación concreta: los espacios que la defensa había dejado atrás.