Apps de transporte: pondrían cupos a los autos, no a las motos en la capital tucumana
La Municipalidad capitalina define los últimos detalles de la reglamentación de la ordenanza que regula Uber, Didi, Cabify y taxis en un sistema único. Con las conversaciones aún en marcha, se prevé que se fije un cupo máximo de autos en circulación (de apps y taxistas) de acuerdo a la cantidad de habitantes, y se discuten las condiciones de tributación para las empresas.
El Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa) se conformó como tal en diciembre pasado, tras la aprobación del Concejo Deliberante. Allí se establecieron derechos y obligaciones para los taxistas y para los conductores particulares, y además se dictó una normativa especial para el servicio de traslado en motocicletas.
En el último mes, distintas oficinas municipales -comandadas por la Secretaría de Movilidad Urbana- han trabajado de forma articulada en los requisitos que terminarán de definir a la actividad. Según fuentes de Lavalle y 9 de Julio, el dictamen está a punto de cerrarse y la próxima semana podría ser presentado a la intendenta, Rossana Chahla, para que dé el visto bueno. El plazo para completar la reglamentación está previsto para el 9 de febrero.
Uno cada 100
Uno de los debates más relevantes en el armado de la normativa se refiere a la cantidad de autos permitidos para trasladar pasajeros. Con una base poblacional de unos 600.000 habitantes, se dispondría que los vehículos en circulación deban fijarse en uno cada 100 ciudadanos, es decir, 6.000 entre taxis y coches particulares.
Según la base de datos del municipio, en la actualidad hay 4.170 unidades de taxis activas. Sin embargo, muchas de ellas también operan dentro de las plataformas digitales. Entonces, resta que las empresas compartan a la Capital la información de sus choferes para esclarecer las cifras y poder determinar cuántas licencias serán otorgadas al sector taximetrero y con cuántos autos podrán trabajar las apps.
De esta exigencia estarían excluidas las motos de transporte, ya que la ordenanza no impone condiciones de cupificación y tampoco lo haría la reglamentación elaborada por el Ejecutivo municipal.
Pago de impuestos
Asimismo, se planifica qué conceptos impositivos afrontarán las empresas y, tal vez, los taxistas. Hace tiempo se repite la idea de que Uber, Cabify y Didi asuman el pago del Tributo Económico Municipal (TEM), aunque los valores serán determinados en función de la cantidad de autos que se reporte, para que “sea justo” para el sector taximetrero.
A la vez, está en discusión si habrá un concepto imponible para los taxistas que reemplace el pago del canon municipal. Hasta diciembre, los choferes abonaron unos $7.800 mensuales por este ítem.
La asesoría legal del municipio trabaja junto a Movilidad Urbana, Ingresos Municipales, Tránsito, Innovación Tecnológica y Fiscalía Municipal en el armado de la reglamentación.
Sobre las motos
Pedido al Concejo
El ex funcionario municipal, Enrique Romero, presentó ante el Concejo Deliberante una nota solicitando que se imponga a los conductores de motos de aplicaciones contar con licencia de conducir profesional, además de otros requisitos. “Muchas veces, y según testimonios de pasajeros transportados, (las motos) circulan a alta velocidad, doblan en ‘U’, giran a la izquierda y hasta a veces circulan en contramano, sin que entiendan que la vulnerabilidad del motociclista castiga especialmente las imprudencias, y las cifras son enormemente preocupantes”, expresó el presidente del Partido Provincial Ley y Orden a quien conduce el cuerpo parlamentario, Fernando Juri.