Apps de transporte: pondrían cupos a los autos, no a las motos en la capital tucumana

El ex funcionario municipal, Enrique Romero, presentó ante el Concejo Deliberante una nota solicitando que se imponga a los conductores de motos de aplicaciones contar con licencia de conducir profesional, además de otros requisitos. “Muchas veces, y según testimonios de pasajeros transportados, (las motos) circulan a alta velocidad, doblan en ‘U’, giran a la izquierda y hasta a veces circulan en contramano, sin que entiendan que la vulnerabilidad del motociclista castiga especialmente las imprudencias, y las cifras son enormemente preocupantes”, expresó el presidente del Partido Provincial Ley y Orden a quien conduce el cuerpo parlamentario, Fernando Juri.