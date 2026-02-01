Taxistas cuestionan la forma en que avanza la reglamentación de apps en la capital

El descontento del sector taximetrero apunta al modo en que el municipio resuelve las bases de la reglamentación, en especial, porque se desconfía del secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva. Los choferes temen que se les impongan condiciones severas y piden un lugar en la mesa de decisión. “Él (por el funcionario) pone día a día reglas de juego diferentes. Nosotros queremos igualdad de condiciones para todos, seguimos abiertos al diálogo, pero buscamos que la intendenta nos escuche y nos dé una solución”, señaló Miguel Barrionuevo, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán.