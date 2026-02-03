En una charla con el tucumano Rodrigo Rea, Kempes fue tajante sobre el presente de Mastantuono en el Real Madrid

En ese análisis, el ex goleador insistió con la idea de volver a hacer lo que lo destacó en River. Rematar desde afuera del área, encarar y pedir la pelota. Para explicarlo, trazó un paralelismo con Lamine Yamal, una de las grandes apariciones del Barcelona. Kempes destacó que, aun perdiendo la pelota, el español la sigue pidiendo, vuelve a intentar y se hace cargo del juego. Ese comportamiento, dijo, es el que Mastantuono necesita incorporar, incluso con mayor sacrificio que compañeros consagrados como Kylian Mbappé, Vinicius o Rodrygo.