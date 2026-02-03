En una charla con el tucumano Rodrigo Rea, Kempes fue tajante sobre el presente de Mastantuono en el Real Madrid
El campeón del mundo en 1978 analizó el momento del argentino en el fútbol español, remarcó la exigencia diaria del club blanco y marcó aspectos clave que, a su entender, debe potenciar para afirmarse.
Mario Alberto Kempes eligió una charla con el creador de contenido tucumano Rodrigo Rea para poner el foco en el presente de Franco Mastantuono en Real Madrid y dejó un mensaje exigente. El campeón del mundo en 1978 no esquivó el contexto ni el momento que atraviesa el argentino, marcado por los silbidos de los hinchas y las críticas de la prensa española.
“Jugar en el Real Madrid, con todo lo que implica estar ahí, no es fácil. No es River ni Boca, es el Madrid. Y en el Madrid tenés que ganar hasta los entrenamientos”, señaló Kempes, para graficar el nivel de competencia diaria que enfrenta Mastantuono. Desde ese punto de partida, el “Matador” apuntó directamente a lo que considera la principal deuda del mediocampista: animarse más dentro de la cancha. “Tiene que ser más corajudo”, resumió.
Kempes explicó que el salto desde el fútbol argentino a la Casa Blanca exige asumir riesgos incluso rodeado de figuras. Remarcó que, si el club decidió llevarlo desde River Plate, fue porque le vieron condiciones, pero advirtió que esas virtudes deben aparecer en el juego. “Si esas formas no juegan a su favor, parece que no va a durar mucho”, deslizó.
En ese análisis, el ex goleador insistió con la idea de volver a hacer lo que lo destacó en River. Rematar desde afuera del área, encarar y pedir la pelota. Para explicarlo, trazó un paralelismo con Lamine Yamal, una de las grandes apariciones del Barcelona. Kempes destacó que, aun perdiendo la pelota, el español la sigue pidiendo, vuelve a intentar y se hace cargo del juego. Ese comportamiento, dijo, es el que Mastantuono necesita incorporar, incluso con mayor sacrificio que compañeros consagrados como Kylian Mbappé, Vinicius o Rodrygo.
Cuando Rea le planteó que Mastantuono parece “muy maduro para su edad”, Kempes fue contundente y expresó que esa madurez debe verse reflejada en la cancha. Aclaró que no alcanza con la cabeza ni con la voluntad. El esfuerzo suma, pero en el Real Madrid también se exige protagonismo. “Tenés que creerte que podés ser figura, pero sin que se te suban los humos”, afirmó.
El joven argentino todavía no logró la regularidad que explique plenamente los 45 millones de euros que el club español pagó por su pase. Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banco, ganó continuidad como titular, aunque el último partido ante Rayo Vallecano volvió a exponer el descontento del público.