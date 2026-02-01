Silbidos en el Bernabéu: Franco Mastantuono fue reprobado por los hinchas de Real Madrid

El mediocampista argentino volvió a ser titular por decisión de Álvaro Arbeloa, en un contexto exigente ya que el equipo necesitaba ganar para no perderle pisada a Barcelona y el clima en las tribunas ya venía cargado por un rendimiento colectivo irregular. Con el marcador 1-1, a los 15 minutos del segundo tiempo, el DT decidió reemplazarlo por Gonzalo García. La reacción incluyó silbidos y gestos de reprobación que acompañaron su salida.