Detuvieron a la pareja de Sosa por el crimen de Érika

DeportesFútbol

Silbidos en el Bernabéu: Franco Mastantuono fue reprobado por los hinchas de Real Madrid

El mediocampista argentino fue reemplazado en el segundo tiempo ante Rayo Vallecano y dejó la cancha en medio del malestar del público, en un partido tenso pese al triunfo "merengue".

REPROBACIÓN. Mastantuono se retiró entre silbidos tras una actuación cuestionada en el Bernabéu. REPROBACIÓN. Mastantuono se retiró entre silbidos tras una actuación cuestionada en el Bernabéu. EFE
Hace 2 Hs

El murmullo bajó de las tribunas y se volvió silbido. En el Santiago Bernabéu, Franco Mastantuono dejó la cancha en medio del descontento del público, en una noche tensa para Real Madrid pese a la victoria 2-1 ante Rayo Vallecano por la fecha 22 de LaLiga.

El mediocampista argentino volvió a ser titular por decisión de Álvaro Arbeloa, en un contexto exigente ya que el equipo necesitaba ganar para no perderle pisada a Barcelona y el clima en las tribunas ya venía cargado por un rendimiento colectivo irregular. Con el marcador 1-1, a los 15 minutos del segundo tiempo, el DT decidió reemplazarlo por Gonzalo García. La reacción incluyó silbidos y gestos de reprobación que acompañaron su salida.

Mastantuono había sido nuevamente respaldado por el entrenador, tal como ocurrió en sus últimas presentaciones entre el torneo local y la Champions League. Sin embargo, su actuación estuvo por debajo de lo esperado y no logró gravitar en un partido que se volvió espeso para el “Merengue”. Los números reflejaron esa noche discreta: 30 toques, 17 de 19 pases correctos (89%), ningún remate, dos faltas recibidas, ocho pérdidas y ninguna gambeta completada.

La victoria llegó recién sobre el final, con un penal convertido por Kylian Mbappé, que alivió el resultado pero no disipó del todo el malestar en el estadio. El Bernabéu mostró su exigencia habitual en una temporada marcada por la transición de ciclos y la necesidad de respuestas inmediatas.

Fuera de la cancha, las críticas también se replicaron en redes sociales, donde varios hinchas apuntaron contra el ex River por sus últimas titularidades. Desde su llegada al club, Mastantuono acumula 22 partidos y tres goles, convertidos ante Levante, Albacete y el Mónaco, pero el margen de paciencia parece haberse reducido.

Temas MadridReal MadridLaLiga SantanderFranco Mastantuono
