Alarmante caída de público en los cines: advierten que Tucumán no está ajeno a la crisis

La industria cinematográfica argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Según datos del sitio especializado Ultracine, durante enero de 2026 se vendieron en todo el país 2.085.000 entradas, lo que representa una caída del 22,93% en comparación con el mismo mes del año anterior. El registro ubica a este enero como el cuarto peor mes desde 1997, incluso por debajo de los niveles de asistencia posteriores a la pandemia.