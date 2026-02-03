Alarmante caída de público en los cines: advierten que Tucumán no está ajeno a la crisis
La industria cinematográfica argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Según datos del sitio especializado Ultracine, durante enero de 2026 se vendieron en todo el país 2.085.000 entradas, lo que representa una caída del 22,93% en comparación con el mismo mes del año anterior. El registro ubica a este enero como el cuarto peor mes desde 1997, incluso por debajo de los niveles de asistencia posteriores a la pandemia.
El impacto de esta situación también se siente en el interior del país y Tucumán no es la excepción. Así lo advirtió a LA GACETA el director y productor de cine tucumano Martín Falci, quien aseguró que se trata de “la peor caída de concurrencia al cine en casi 30 años”.
“Estos números no se pueden analizar sin contexto. Más del 40% de los argentinos no llega a fin de mes y casi el 60% redujo su consumo. Con sueldos atrasados, inflación y endeudamiento récord en tarjetas y préstamos personales, es lógico que la gente recorte primero en entretenimiento”, explicó.
En ese marco, el realizador señaló que el informe de Ultracine -que releva la asistencia a salas desde mediados de los años 90- refleja una tendencia preocupante y difícil de revertir en el corto plazo. “Estamos muy cerca de los niveles de enero de 2002, después de la crisis de 2001. Es un dato fuerte y no es casualidad”, remarcó.
Falci reconoció que el crecimiento de las plataformas de streaming modificó los hábitos de consumo, pero advirtió que la caída registrada en Argentina resulta “llamativa” si se la compara con otros países. “Siempre hay películas que convocan al público: grandes producciones, cine de terror, animación. Sin embargo, lo que vemos es una caída sostenida que va más allá del cambio de paradigma”, sostuvo.
La crisis, además, se agrava por la delicada situación del cine nacional. El productor alertó sobre el impacto de la reforma laboral en debate y el posible desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
“El INCAA se financia con las propias entradas de cine, no con fondos del Tesoro. Pasamos de producir más de 200 películas por año a no más de 15 anunciadas. Es una destrucción de la industria que afecta a miles de trabajadores”, afirmó.
Desde el interior, el escenario es aún más complejo. “Producir desde una provincia, desde la periferia del país, es cada vez más difícil. Se frenan proyectos, se pierde continuidad y se resiente todo el entramado de pymes y profesionales”, señaló.
No obstante, Falci destacó que Tucumán cuenta con herramientas clave para resistir este contexto. Entre ellas mencionó la Ley de Promoción de la Actividad Audiovisual, vigente desde 2022, la Comisión de Filmaciones y el próximo lanzamiento de una plataforma web de cine tucumano, de acceso gratuito, que también estará disponible para escuelas públicas y privadas.
“Son políticas públicas fundamentales para sostener la actividad. Pero también es importante defender el hábito de ir al cine. No es solo una sala y una pantalla: es una salida familiar, un encuentro, una experiencia que no debería perderse”, dijo.
En esa línea, valoró el esfuerzo de los complejos locales por sostener promociones y precios accesibles. “En Tucumán hay salas que se renuevan, que resisten, con descuentos y convenios. Ir al cine sigue siendo un plan posible, aunque el contexto sea muy duro”, afirmó.
Finalmente, llamó a revalorizar el cine argentino y su impacto cultural y económico. “Hace pocos años ganamos premios internacionales, el cine argentino circula por el mundo y genera miles de puestos de trabajo. Es una industria que funciona y que se financia a sí misma. Defenderla es también defender nuestra identidad”, concluyó.