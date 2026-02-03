Cine de terror tucumano: invitan a una muestra de cortos con entrada gratuita

El cine tucumano de terror vuelve a encontrarse con el público este viernes 6 de febrero, cuando la Casa de la Cultura de Yerba Buena reciba una nueva edición del ciclo Cine en la Casa, con una muestra especial de cortometrajes locales de terror, fantasía y relatos inquietantes. La función será de 20 a 22 horas, con entrada libre y gratuita, y promete una noche donde el miedo, lo extraño y lo desconocido se apoderan de la pantalla grande.