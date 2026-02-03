Cine de terror tucumano: invitan a una muestra de cortos con entrada gratuita

El cine tucumano de terror vuelve a encontrarse con el público este viernes 6 de febrero, cuando la Casa de la Cultura de Yerba Buena reciba una nueva edición del ciclo Cine en la Casa, con una muestra especial de cortometrajes locales de terror, fantasía y relatos inquietantes. La función será de 20 a 22 horas, con entrada libre y gratuita, y promete una noche donde el miedo, lo extraño y lo desconocido se apoderan de la pantalla grande.
La propuesta se realiza junto a Cine Tucumano de Género, un espacio que impulsa y difunde producciones audiovisuales locales que exploran narrativas no convencionales, alejadas del realismo y más cerca del suspenso, lo sobrenatural y lo fantástico. La presentación estará a cargo de Bernabé Quiroga, docente universitario y referente del género en la provincia.
Durante la noche se proyectará una selección de cortos tucumanos que incluyen títulos como “Familiar”, “El otro lado”, “Susurros”, “Luces en la noche”, “Bojo”, “Verde”, “Llamada nocturna”, “Relatos a oscuras”, “La tormenta” y “No me dejes solo”, entre otros. Cada historia propone una mirada distinta sobre el miedo, con climas intensos y relatos que dialogan con lo cotidiano desde lo inquietante.
Un espacio para el cine local y el género fantástico
Además de la proyección, el evento contará con foodtrucks y stands de comida, convirtiendo la función en una experiencia cultural completa y abierta a todo público. El objetivo del ciclo es seguir acercando el cine tucumano a nuevos espectadores y generar un espacio de encuentro para realizadores, estudiantes y amantes del género.
Cine Tucumano de Género, además, cuenta con un catálogo online de cortometrajes tucumanos: sites.google.com/view/cinetucumanodegenero/cat%C3%A1logo?authuser=0
Allí se pueden conocer y ver producciones locales que forman parte del circuito independiente y alternativo de la provincia.
Con entrada libre, producción local y una estética que apuesta al riesgo y la creatividad, la noche del viernes se presenta como una oportunidad ideal para descubrir que el terror también se hace en Tucumán —y que puede dar mucho miedo.