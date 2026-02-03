Secciones
Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El asombro dominó el ambiente cuando la modelo lanzó las declaraciones.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La televisión argentina suele regalar momentos inesperados, pero la reciente confesión de Sabrina Rojas sobre su exmarido, Luciano Castro, superó cualquier previsión incluso para los expertos en farándula. El asombro dominó el ambiente cuando la modelo lanzó declaraciones contundentes que dejaron atónitos. Su intervención puso el foco nuevamente sobre la dinámica de esta antigua pareja, generando un revuelo inmediato en los medios de comunicación.

Surgió a raíz de un llamativo pasacalles que el actor colocó frente a la casa de Griselda Siciliani. El cartel, donde expresaba su amor y nostalgia hacia su actual pareja, circuló velozmente por las plataformas digitales y se transformó en el centro de innumerables burlas y memes. Esta manifestación pública de afecto no solo captó la atención de los internautas, sino que también motivó la reacción sin filtros de Rojas ante las cámaras.

El dato de confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Sabrina Rojas, quien actualmente lidera el ciclo Sálvese quien pueda en la pantalla de América TV, enfrentó la tarea de analizar esta situación en directo y manifestó un evidente fastidio. Al respecto, la conductora expresó: “Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”. Con estas palabras, la modelo subrayó que, si bien conoce profundamente el comportamiento del padre de sus hijos, esta acción específica cruzó límites que ella misma consideraba impensables.

Durante la transmisión, la presentadora profundizó en su crítica y puso en duda el criterio del actor al realizar semejante despliegue público. Rojas planteó un escenario hipotético sobre la relación de su ex y sentenció: “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”. 

Asimismo, la comunicadora mostró un asombro total ante la lógica de Castro y agregó: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”. “Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”, dijo y con esta cita logró circular en todos los medios.

La parte más cruda del descargo llegó cuando Sabrina manifestó decepción absoluta. Al observar las imágenes del pasacalles, ella confesó sentir que en el pasado contrajo matrimonio con una persona poco astuta.

Temas Griselda SicilianiAdrián SuarSabrina Rojas
