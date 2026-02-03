Sabrina Rojas confesó un fuerte dato sobre su matrimonio con Luciano Castro después del pasacalles a Griselda Siciliani

El dato de confesión de Sabrina Rojas sobre su matrimonio con Luciano Castro

Sabrina Rojas, quien actualmente lidera el ciclo Sálvese quien pueda en la pantalla de América TV, enfrentó la tarea de analizar esta situación en directo y manifestó un evidente fastidio. Al respecto, la conductora expresó: “Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”. Con estas palabras, la modelo subrayó que, si bien conoce profundamente el comportamiento del padre de sus hijos, esta acción específica cruzó límites que ella misma consideraba impensables.