“¿Fuiste amante 7 años y no hablás de la vida privada?”: las duras palabras de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani

La modelo Sabrina Rojas arremetió contra Griselda Siciliani luego de que la actriz evitara realizar declaraciones ante la prensa sobre su situación sentimental. En medio del escándalo por la traición de Luciano Castro, la conductora cuestionó la postura de su colega y lanzó una determinante frase: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”.
El conflicto estalló tras los rumores de ruptura entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, motivados por la filtración de audios comprometedores del actor. En dicho material, se evidencia que el protagonista invitó a una mujer española a un encuentro mientras mantenía su relación monógama. El cruce entre Sabrina Rojas y la actual pareja del padre de sus hijos suma un nuevo capítulo de tensión al mediático triángulo amoroso.
La visión de Sabrina Rojas sobre drama entre Griselda Siciliani y Luciano Castro
“Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”, dijo Rojas en respuesta a dichos de Griselda. Hace referencia a cuando la actriz de Envidiosa dijo "Con Luciano estamos en pareja. No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie", en entrevista con Moria Casan y minimizando el hecho de infidelidad de Castro.
“Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo: ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’. En el momento en que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso, al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, sumó.
Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani
“Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta de que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando. Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada”.
Rojas fue tajante. “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, se despachó, además de dejar en claro que no se trataba del actor.