El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

A la mañana, muy temprano, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, había anunciado que la fuerza había avanzado en la investigación de la agresión que sufrió un joven a la salida de un boliche en Tafí del Valle. Por la tarde, se confirmó que la Justicia había rechazado los allanamientos y el pedido de detención de dos de los señalados que había solicitado la Policía.
El jueves 29, una mujer denunció que su hijo, Patricio Ledezma (19), había sido brutalmente agredido por una patota a la salida del boliche “La Cañada”. Indicó que los agresores formaban parte de un grupo integrado por unas 20 personas. También resaltó que, mientras algunos lo golpeaban, otros se dedicaron a filmar el ataque con sus celulares.
Ledezma fue trasladado al hospital de Tafí del Valle para recibir las primeras atenciones y, por precaución, permaneció internado durante varias horas. “Afortunadamente, por el momento no surgió ninguna lesión grave, sólo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Prácticamente no me puedo mover”, indicó el joven, que juega al rugby en Universitario.
“Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los matarían”, explicó el muchacho en una entrevista con LA GACETA, y descartó que la agresión se haya registrado por una rivalidad deportiva.
El caso, que tuvo trascendencia nacional, fue tratado en la reunión que mantuvo ayer por la mañana el gobernador Osvaldo Jaldo con la cúpula policial. Al salir de ese encuentro, Girvau fue categórico a la hora de referirse al caso. “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre 20. Ya tenemos identificados a varios. Personal de Delitos Telemáticos está analizando todos los videos que se están viralizando en las redes sociales y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”, afirmó.
Según confirmaron fuentes policiales, en base a la investigación realizada con el aporte de uno de los amigos del agredido, se identificó a dos de los agresores. Los señalados son oriundos de Concepción y ambos jugarían al rugby en Huirapuca. Uno de ellos sería hijo de un reconocido profesional y el otro, de un empresario vinculado al sector de la producción. La idea de los investigadores era presentarse en sus domicilios, secuestrar elementos que serían utilizados como pruebas y ponerlos a disposición de la Justicia.
Girvau recalcó que, más allá del planteo realizado, seguían avanzando con la pesquisa. “Seguimos sumando testimonios y los peritos están analizando las cámaras de seguridad para identificar a todos los integrantes de ese grupo. No podemos tolerar que se registren este tipo de incidentes en la principal villa turística de la provincia. Por eso queríamos avanzar hasta las últimas consecuencias”, explicó el jefe de Policía.
El pedido de los uniformados fue rechazado por la fiscala Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros. Según confirmaron fuentes judiciales, habría desistido de solicitar la realización de las medidas porque consideraba prudente entrevistar a la víctima antes de tomar cualquier decisión. Una vez que lo haga, si considera que es pertinente, elaborará el pedido a un juez para que termine de resolver.
Ledezma informó que los acusados del ataque, semanas atrás y en dos hechos diferentes, habrían hecho lo mismo con un rugbier de Tucumán Lawn Tennis y otro de Jockey Club. “Se comenta que uno de ellos habría terminado con una costilla fracturada”, indicó.
El comisario René Goane, jefe de la Unidad Regional Oeste, señaló que esos hechos no fueron denunciados por las víctimas. “No estamos descartando nada; al contrario, estamos tratando de conseguir información para confirmar o descartar esa posibilidad”, señaló.
El funcionario indicó además que el último fin de semana se movilizaron unos 150 efectivos por la realización del Seven de Tafí. “El único incidente registrado se habría generado dentro del lugar donde se realizó el encuentro deportivo. No se hizo presentación alguna y, como no era responsabilidad nuestra brindar seguridad en el interior de ese lugar, por ahora no recibimos más información sobre esta supuesta agresión”, destacó Goane.