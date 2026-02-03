Secciones
Mundo

Costa Rica: critican el plan que anunció Laura Fernández

La presidenta electa busca instaurar una "Tercera República" y aplicar mano dura, lo que despierta temores de autoritarismo en la oposición.

Laura Fernández fue electa para la presidencia de Costa Rica. Laura Fernández fue electa para la presidencia de Costa Rica.
Hace 2 Hs

SAN JOSÉ, Costa Rica.- La presidenta electa de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, anunció el lunes un ambicioso plan para reformar el Estado, lo que según sus críticos apunta a una concentración de poder similar a la del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Con una votación del 48%, Fernández ganó en primera vuelta las elecciones del domingo y logró cuadruplicar el número de diputados del oficialismo, lo que, asegura, le permitirá sentar las bases de un nuevo Estado.

“El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, dijo Fernández, quien cabalgó la campaña sobre la promesa de aplicar mano dura para resolver la crisis de seguridad en el que fue considerado por décadas uno de los países más seguros y estables del continente.

La ex ministra y su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, están enfrentados a los poderes públicos y los culpan de los problemas del país, incluida la violencia del narcotráfico. El mandatario es acusado por la oposición de llevar al país por el autoritarismo.

En conferencia de prensa, Fernández, quien asumirá el poder el 8 de mayo, anunció que presentará un paquete de reformas constitucionales para mejorar la rendición de cuentas de los magistrados y sobre el rol de la Sala Constitucional, entre otros. “Si todas las instituciones (...) operan como un relojito, este país estaría mucho mejor”, señaló la politóloga de 39 años.

En campaña, propuso destituir a los magistrados que fallen en la evaluación de sus resultados.

“Populistas de derecha”

Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Este año también habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.

La oposición y analistas consideran que el proyecto de Fernández apunta a consolidar una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, que según ONG condujo a graves violaciones de derechos humanos.

“Los populistas de derecha quieren mandar solos. La idea es una concentración del poder en el presidente”, declara Constantino Urcuyo, ex diputado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París.

Con su mayoría absoluta en el Congreso, 31 de 57 diputados, según las proyecciones de la votación, Fernández podrá aprobar el presupuesto y hacer nombramientos sensibles como el del contralor.

Reformas constitucionales más amplias requerirían de una mayoría calificada y, por tanto, negociar con la oposición.

De no haber consenso, explica Urcuyo, podría recurrir incluso a impulsar un referendo que convoque a una Constituyente para instaurar su llamada “Tercera República”.

Fernández aspira a sustituir el modelo de país que surgió de la guerra civil de 1948, que abolió el ejército y sentó las bases del Estado de bienestar por el que es reconocido Costa Rica.

Temas Costa RicaLaura Virginia Fernández Delgado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica que busca aplicar el modelo Bukele

Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica que busca aplicar el modelo Bukele

Murió a los 35 años una reina de belleza que desafió al cáncer y convirtió su lucha en un mensaje de esperanza

Murió a los 35 años una reina de belleza que desafió al cáncer y convirtió su lucha en un mensaje de esperanza

Lo más popular
Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
1

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
2

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán
3

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera
4

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino
5

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión
6

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

Más Noticias
Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Comentarios