Costa Rica: critican el plan que anunció Laura Fernández

En conferencia de prensa, Fernández, quien asumirá el poder el 8 de mayo, anunció que presentará un paquete de reformas constitucionales para mejorar la rendición de cuentas de los magistrados y sobre el rol de la Sala Constitucional, entre otros. “Si todas las instituciones (...) operan como un relojito, este país estaría mucho mejor”, señaló la politóloga de 39 años.