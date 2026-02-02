Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica que busca aplicar el modelo Bukele

En su primer discurso tras la victoria, Fernández buscó despejar los cuestionamientos de la oposición y aseguró que su gobierno no avanzará hacia el autoritarismo. “Yo, como nueva presidente de la República, no (lo) voy a permitir nunca”, afirmó ante sus seguidores reunidos en un hotel de San José. En ese mismo mensaje sostuvo que “Costa Rica ha votado y ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas a ustedes, al pueblo soberano, para crear mayor bienestar y prosperidad a nuestro pueblo”. Y concluyó: “El mandato que me da el pueblo soberano es claro: el cambio será profundo e irreversible”.