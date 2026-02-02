Quién es Laura Fernández, la politóloga que rompió el tablero político en Costa Rica

Laura Fernández hizo historia ayer en Costa Rica. No solo se convirtió en la segunda mujer en alcanzar la presidencia de ese país, sino que lo hizo bajo una premisa que hasta hace poco parecía ajena a la tradición civilista del país: la promesa de un "puño de hierro" contra el crimen. Con casi el 50% de los sufragios, la candidata oficialista le ganó por 15 puntos a su rival más cercano, Álvaro Ramos.