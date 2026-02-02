Tres equipos tucumanos participarán en la Liga Federal 2026 de vóley

Con una fuerte presencia tucumana, este martes comenzará en San Juan la Liga Federal 2026 de Vóley, uno de los certámenes más relevantes del calendario nacional, que se extenderá hasta el día 12 y contará con el respaldo de la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA). La competencia reunirá a 50 equipos entre las ramas masculina y femenina y se disputará en tres escenarios de primer nivel: el estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones de UPCN.
El torneo tendrá un marcado carácter federal, con clubes y seleccionados de distintas regiones del país, lo que le dará volumen deportivo y diversidad geográfica a una competencia que año a año gana protagonismo dentro del vóley argentino.
Tucumán dirá presente con tres representantes. En la rama masculina, Social Monteros integrará la zona 4, dentro de un cuadro de 26 equipos divididos en cinco grupos. En esta etapa, los tres mejores de cada zona y el mejor cuarto avanzarán a la fase final. El equipo tucumano enfrentará a Ausonia (San Juan), Paracao (Entre Ríos), Once Unidos (Buenos Aires) y Choique (Santa Cruz).
En el cuadro femenino, con 22 equipos repartidos en cuatro zonas, los cuatro primeros de cada grupo accederán a los playoffs. Instituto Pellegrini competirá en la zona 2 y se medirá con Universidad y UNAV (San Juan), Once Unidos (Buenos Aires) y Juventud Agraria (Córdoba). Sportivo Manantial, en tanto, integrará la zona 3 y protagonizará un hecho histórico para el club.
A sus 74 años de vida institucional, Manantial jugará por primera vez la Liga Federal, tras consagrarse campeón del Regional disputado en Catamarca. El equipo, dirigido por Silvio Acosta, viajará con la ilusión intacta de competir a buen nivel en su debut nacional. El plantel está conformado por Julieta Maldonado, Micaela Giménez, Martina Montero, Rocío Montero, Yohana Medina, Constanza Brito, Mariana Cajal, Luciana García, Aldana Rodríguez, Emilse Miranda, Milagros Arias y Madelín Ibarra.
En la fase de grupos, Manantial tendrá como rivales a Club Hispano y Ausonia (San Juan), Gremio Vóley (Santa Cruz), Regatas (Santa Fe) y Club Junín (Buenos Aires).