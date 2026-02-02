Tres equipos tucumanos participarán en la Liga Federal 2026 de vóley

Con una fuerte presencia tucumana, este martes comenzará en San Juan la Liga Federal 2026 de Vóley, uno de los certámenes más relevantes del calendario nacional, que se extenderá hasta el día 12 y contará con el respaldo de la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA). La competencia reunirá a 50 equipos entre las ramas masculina y femenina y se disputará en tres escenarios de primer nivel: el estadio Aldo Cantoni, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y las instalaciones de UPCN.