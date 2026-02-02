Era técnico en informática, emigró a España y hoy trabaja como albañil: la historia de un argentino lejos de su pago

Según datos de la Seguridad Social, a comienzos de 2026 el número de afiliados extranjeros en la construcción supera los 260.000. La cifra no es casual. Un informe de BBVA Research revela que el sector envejeció de manera acelerada: en 2007, el 20% de los albañiles tenía menos de 30 años; hoy ese porcentaje cayó por debajo del 5%, mientras que más de la mitad supera los 45 años.