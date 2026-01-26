Una medida migratoria del Gobierno de España beneficiará a los argentinos sin papeles que llegaron hasta mediados de 2025. El Consejo de Ministros de España aprobará este martes el inicio de la tramitación de un "real decreto" para la regularización extraordinaria de casi medio millón de extranjeros que ya se encuentran en el país desde antes del pasado 31 de diciembre y que puedan demostrar 5 meses de residencia. La disposición, que no requiere convalidación parlamentaria, se terminó de pactar este lunes con el partido izquierdista Podemos.