Primer trasplante de cara del mundo con donante por eutanasia: cómo fue la operación y por qué es histórica

Carme sufrió una necrosis facial severa que la obligó a vivir aislada durante años. El daño era irreversible y hacía imprescindible una intervención de alta complejidad. "No podía comer porque mi boca no se abría... físicamente era bastante desagradable y no podía hacer vida normal para nada", relató la paciente, quien encontró esperanza en el Vall d'Hebron después de que otros profesionales le aseguraran que su caso no tenía solución, según consignaron en el diario AS y El Mundo.