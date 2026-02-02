Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

El cáncer de colon es uno de los tipos de esta enfermedad más frecuentes alrededor del mundo, detrás del cáncer de mama y de pulmón que son los más prevalentes, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En muchas ocasiones, su detección ocurre en las etapas más avanzadas de la enfermedad, donde las opciones de tratamiento son limitadas. Así, resulta fundamental conocer cuáles son aquellos síntomas determinantes que pueden ayudar a una detección temprana.